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Vreme extremă în țară! Zeci de intervenții după furtuni și ploi torențiale

De: Elisa Tîrgovățu 07/06/2026 | 12:04
Vreme extremă în țară! Zeci de intervenții după furtuni și ploi torențiale
Vreme extremă în țară! Zeci de intervenții după furtuni și ploi torențiale / Sursa foto: IGSU
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Vremea severă a făcut ravagii în mai multe regiuni ale țării. Ploile abundente și vântul puternic au dus la numeroase probleme. În mai multe județe, autoritățile au fost nevoite să intervină de urgență pentru a gestiona situațiile create și pentru a limita efectele produse de fenomenele meteo extreme.

Echipele de intervenție au fost mobilizate în numeroase cazuri, fiind solicitate să scoată apa acumulată din gospodării, subsoluri și beciuri afectate de precipitațiile abundente.

În mai multe regiuni, rețelele de canalizare și șanțurile de scurgere au fost depășite de cantitatea mare de apă. Aceasta s-a acumulat rapid pe carosabil, afectând serios traficul rutier și îngreunând deplasarea autovehiculelor.

Vremea face prăpăd în România

Vântul puternic a agravat situația din mai multe zone afectate de vremea rea. În mai multe zone, arborii au fost doborâți de rafale, ceea ce a dus la blocarea temporară a unor drumuri și la avarierea mai multor autoturisme surprinse sub copacii căzuți.

Echipajele autorităților locale au intervenit pentru îndepărtarea obstacolelor de pe carosabil și pentru eliminarea situațiilor de risc care ar fi putut pune în pericol siguranța participanților la trafic și a locuitorilor.

Sursa foto: IGSU

Totodată, în anumite localități au fost semnalate întreruperi în alimentarea cu energie electrică, după ce vântul puternic a afectat infrastructura rețelelor de distribuție.

Locuitorii din zonele afectate au rămas fără curent pentru mai multe ore, până la intervenția echipelor specializate, care au lucrat pentru remedierea avariilor și reluarea treptată a furnizării energiei electrice.

„Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada 06.06.2026, ora 08:00 – 07.06.2026, ora 08:00, au fost înregistrate efecte în 39 de localități din 12 județe (Bacău, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Călărași, Harghita, Iași, Ilfov, Olt, Vaslui și Vrancea), precum și în municipiul București.

Pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 26 de locuințe, 159 de curți, 30 de subsoluri, 4 anexe gospodărești și de pe 5 străzi. Totodată, au fost îndepărtați 14 arbori căzuți pe carosabil, care au provocat avarierea a două autoturisme”, a transmis IGSU.

Circulația rutieră a fost oprită temporar

Problemele provocate de vremea nefavorabilă s-au resimțit și în trafic. Mai multe artere importante din țară au fost afectate de fenomenele meteorologice extreme.

Circulația rutieră a fost îngreunată pe numeroase drumuri naționale și județene, după ce vântul puternic a doborât arbori pe carosabil. Ploile abundente au provocat acumulări de aluviuni care au blocat parțial sensurile de mers.

Printre sectoarele afectate se numără DN 2, în județul Bacău, DN 3, în județul Călărași, și DN 10, în județul Buzău, dar și DJ 107P din județul Cluj și DJ 203K din județul Buzău. În toate aceste zone, echipele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea obstacolelor și pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.

CITEȘTE ȘI: Meteorologii Accuweather anunță 9 zile consecutive de furtuni electrice in România. Care sunt orașele afectate

ANM schimbă prognoza. Furtunile se extind în weekend și lovesc mai multe zone din țară

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