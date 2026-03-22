Winnie the Pooh împlinește 100 de ani! Disney pregătește un an întreg de evenimente dedicate faimosului personaj

De: Diana Cernea 23/03/2026 | 00:50
Winnie Pooh la 100 de ani

Îndrăgitul ursuleț din Pădurea celor O Sută de Acri împlinește 100 de ani. Pentru a marca aniversarea unuia dintre cele mai iubite personaje din literatura pentru copii, Disney pregătește o serie de evenimente și proiecte speciale care se vor desfășura pe parcursul întregului an, potrivit France24.

Ursulețul care a cucerit generații întregi de copii

Winnie-the-Pooh a apărut pentru prima dată în 1926, în cartea scrisă de A. A. Milne și ilustrată de E. H. Shepard. Personajul, descris chiar de creatorul său drept un urs cu „foarte puțină minte”, a devenit rapid unul dintre cele mai iubite personaje din literatura pentru copii.

Potrivit France24, The Walt Disney Company, care a cumpărat drepturile asupra lui Pooh și a prietenilor săi din Pădurea celor O Sută de Acri în anii ’60, pregătește o celebrare globală care va dura un an întreg.

Kevin Kern, manager de cercetare la arhivele Disney din Burbank, California, spune că popularitatea personajului se datorează faptului că reflectă emoțiile universale ale oamenilor. „Winnie the Pooh e în fiecare dintre noi. El trăiește aceleași emoții ca noi, vede lucrurile pe care le vedem și noi și se confruntă cu provocări similare, fie că încearcă să ajungă la stupul cu miere dintr-un copac sau să-și înțeleagă prietenii”, a explicat el.

De la carte pentru copii la fenomen global

Prima carte cu Winnie the Pooh, publicată în 1926 în Marea Britanie și în Statele Unite, a fost inspirată de fiul autorului, Christopher Robin, și de colecția sa de animale de pluș: Pooh, Piglet, Eeyore, Owl, Rabbit și Kanga, împreună cu puiul ei Roo.

Doi ani mai târziu, personajul exuberant Tigger s-a alăturat grupului în a doua carte, „The House at Pooh Corner”. Popularitatea poveștilor a crescut și mai mult după ce Disney a lansat primul scurtmetraj animat dedicat ursulețului, în 1966, moment în care a fost stabilit și look-ul emblematic al personajului: tricoul roșu prea scurt și lipsa pantalonilor.

De-a lungul deceniilor, universul Winnie the Pooh s-a extins enorm. Au apărut cărți traduse în zeci de limbi, filme, jucării, ghiozdane și o varietate impresionantă de produse inspirate de acest personaj. Cel mai recent film important a fost „Christopher Robin”, în care Ewan McGregor îl interpretează pe Christopher Robin ajuns la maturitate, care se reîntâlnește cu prietenul său din copilărie.

În ultimele decenii, ursulețul a apărut chiar și în contexte neașteptate – de la campanii politice satirice până la filme horror low-budget, precum „Winnie-the-Pooh: Blood and Honey”.

Animatorul Disney Mark Henn, care a lucrat la filmul Winnie the Pooh, spune că succesul personajului este ușor de înțeles. „El aduce bucurie. Este calm și chiar și atunci când se supără există o blândețe în felul lui de a fi. Cred că tocmai această energie îi atrage pe oameni”, a declarat artistul pentru AFP.

La aproape un secol de la apariția sa, Winnie the Pooh rămâne unul dintre cele mai iubite personaje din universul poveștilor pentru copii, iar aniversarea de 100 de ani promite să readucă în prim-plan magia Pădurii celor O Sută de Acri.

