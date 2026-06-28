Wizz Air retrage mai multe zboruri din România. Care este motivul

Compania aeriană Wizz Air a decis să renunțe la mai multe zboruri de la aeroporturile din România. Anunțul a fost făcut chiar de reprezentanții operatorului, iar principalul motiv ar fi ajustarea rutelor.

Wizz Air a anunțat că renunță la mai multe rute de la aeroporturile din România. Este vorba despre zboruri de la București, Timișoara, Brașov și Craiova. Compania a confirmat anularea lor, dar au explicat și care sunt motivele pentru care au luat o astfel de hotărâre. Unele dintre ele vor dispărea la nici un an de la inaugurarea lor.

Wizz Air retrage mai multe zboruri din România

Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air va retrage mai multe zboruri de la aeroporturile din România. Reprezentanții au venit și cu o explicație și spun că „ajustarea rețelei de rute în funcție de evoluția pieței face parte din modelul de afaceri ultra-low-cost și permite companiei să răspundă la trendurile actuale de călătorie și să-și distribuie capacitatea mai eficient pe piețele pe care operează”, conform Boarding Pass.

O rută inaugurată în data de 8 noiembrie 2025 va fi retrasă. Este vorba despre ruta Craiova–Napoli, operată de Wizz Air. Astfel, la mai puțin un an de la inaugurare, această rută va avea ultimul zbor în data de 24 octombrie 2026.

La Timișoara, Wizz Air va anula din luna septembrie 2026 zborurile spre Praga (Cehia), Berlin, Frankfurt Hahn și Nuremberg (Germania) și Basel (Elveția). În plus, la aeroportul Brașov se va renunța și la zborul spre Nuremberg (Germania).

De la București, compania a decis să suspende temporar zborurile pe care le operează între aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) și Turku (Finlanda). Aceasta este singura rută către Finlanda și a fost inaugurată în data de 27 octombrie 2025. În acest moment, Wizz Air pune la dispoziție zboruri între Capitală și Turku de trei ori pe săptămână și urmează să se suspende în perioada 29 iunie 2026-25 octombrie 2026.

Totodată, ruta Timișoara–Birmingham, care urma să fie lansată, nu va mai fi inaugurată. La finalul lunii iunie, rutele București – Bratislava și Craiova – Memmingen vor fi eliminate. În plus, din data de 9 august va fi anulată și ruta București-Paris (Orly). Tot din aeroportul București se vor retrage și cursele București – Pescara și București Băneasa – Wroclaw (octombrie 2026).

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