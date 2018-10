Xonia și-a făcut o operație delicată. Și mama artistei a ajuns pe mâinile medicului! Ce au pățit cele două

Xonia a trecut în urmă cu câteva ore printr-o intervenție destul de delicată și nu s-a ferit să împărtășească fanilor experiența trăită. Operația cântăreței a avut loc în aceeași zi în care și mama sa a ajuns pe mâinile unui medic. Vedeta și-a liniștit apropiații cu două mesaje postate odată cu publicarea unor imagini.

Xonia și-a făcut o operație delicată. Și mama artistei a ajuns pe mâinile medicului

La 29 de ani, Xonia este foarte atentă la dietă, sport, dar și la alte aspecte care au legătură cu trupul său. Și… toată lumea știe că un zâmbet frumos cucerește multe priviri, iar gingia este foarte importantă pentru aspectul dinților. Recent, vedeta s-a consultat cu un medic, iar la final s-a decis să își facă gingivoplastie (plastia gingivală), care este un tip de operație gingivală ce constă în a reface, a da o nouă formă țesutului gingival sănătos din jurul unuia sau mai multor dinți. Intervenția delicată a fost făcută ieri, iar artista a dezvăluit direct din cabinetul stomatologului motivul pentru care se afla acolo.

La câteva minute după ce operația ei s-a încheiat, medicul s-a ocupat și de dantura mamei artistei. Xonia a imortalizat unul dintre momente și a făcut publică imaginea. Pe poză, ea a scris un mesaj în limba engleză: “My mum is getting a new smile”, care se traduce: “Mama mea dobândește un nou zâmbet”.

Citește și: Xonia, intervenţie estetică fără bisturiu! Cum arată acum cântăreaţa. „Am reuşit să…”

Xonia, una dintre aparițiile sexy din industria muzicii din România

Xonia s-a născut pe 25 iunie 1989 în Melbourne, Australia.