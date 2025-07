Yny Sebi, adevărul despre relaţia cu Iuliana Beregoi! Fetelor, luaţi-vă adio de la el: „A fost un pas foarte bun”

Yny Sebi a fost prezent la Beach, Please pentru a se distra și a-și vedea artiștii preferați, dar a oferit și un interviu exclusiv CANCAN.RO. După ce în presă și pe rețelele sociale s-a făcut multă zarvă în privința relației dintre el și Iuliana Beregoi, acum Yny Sebi spune adevărul despre legătura lor. Preferă să fie destul de discret, mai ales că, spune el, este de părere că o relație expusă poate foarte ușor să fie deteriorată de factorii externi. Cu toate acestea nu s-a putut abține și a dat din casă despre relația dintre ei, dar ne-a dezvăluit și ce apreciază cel mai mult la o femeie și ce greșeli a făcut în relațiile trecute. Și apropo de asta, Yny Sebi a vorbit și despre legătura cu Petre Ștefan. Așa cum știm, cei doi au fost foarte apropiați în trecut, au scos melodii împreună, iar de la un timp relația s-a răcit considerabil. Nu doar că artișii nu mai lucrează împreună, însă, nici pe plan personal, cei doi nu mai sunt atât de apropiați precum în vremurile de altădată. De ce s-a întâmplat acest lucru, ne dezvăluie Yny Sebi.

Yny Sebi vorbește despre relația dintre el și Iuliana Beregoi: „A fost un pas foarte bun”

CANCAN.RO: Buna, Sebi, ce faci? Cum te simți?

Yny Sebi: Bine, pregătit de festival. Am cântat deja, dar am venit azi pentru că trebuie să filmez o campanie. Am venit să o văd pe Inna cum cântă, pe Ken Carson, și apoi plec spre București.

CANCAN.RO: Pe cine ai venit să vezi anul acesta?

Yny Sebi: Young Thoug, Swae Lee, Ken Carson, la Asap Rocky nu am ajuns că aveam concert ls Siret, dar îmi place de el.

CANCAN.RO: Ce ai făcut în ultimul timp?

Yny Sebi: Treabă multă, concerte, am mai și ieșit, dar mă axez pe treabă.

CANCAN.RO: Ai scos și o piesă cu Iuliana Beregoi. Spune-mi mai multe despre piesă.

Yny Sebi: E o piesă foarte mișto, eu cu Iuliana ne știm de trei, patru ani, doar că acum le-a aranjat Dumnezeu încât să iasă melodia asta. Eu consider că a fost un pas foarte bun, melodia a intrat și pe radio și Doamne ajută să se ducă cât mai sus.

CANCAN.RO: Spune-mi mai multe despre relația ta cu Iuliana și ce fel de relație este?

Yny Sebi: Îmi este foarte dragă și dacă ar fi să fim împreună, nu aș vrea să spun asta nicăieri. Atunci când ai o relație cu cineva, oamenii vor să îți invadeze intimitatea și nu este cel mai bun lucru. Îmi este dragă, țin mult la ea.

CANCAN.RO: Dar cum ar trebui să fie fata care să-l cucerească pe Yny Sebi?

Yny Sebi: Vorbeam de Iuliana adineauri, așa că nu am cum să mă gândesc la fata ideală pentru că momentan este ce este cu Iuliana.

CANCAN.RO: Spune-mi ce nu ai ierta într-o relație? Care sunt limitele?

Yny Sebi: Mi se pare că într-o relație trebuie să fii destul de iertător, dacă iubești persoana respectivă trebuie să o ierți. A fost o greșeală, două, dar nu trebuie să sărim calul cu greșelile astea. Când este iubire și înțelegere, treci peste foarte multe lucruri de genul. Și în relațiile mele s-a trecut destul de mult peste greșelile pe care le-am făcut eu.

CANCAN.RO: Ce greșeli?

Yny Sebi: Am avut și eu momente în care nu am fost cuminte, am mai fost la vreo petrecere singur, nu neapărat că s-a întâmplat ceva între mine și o altă fată, dar am avut și eu escapadele mele, am mai vrut să ies ca băieții. Asta este și cauzat de vârstă.

CANCAN.RO: Și acum te-ai mai cumințit?

Yny Sebi: Da, m-am mai cumințit și încerc să nu mai vagabonțesc atât de mult.

Ce se întâmplă între artist și Petre Ștefan: „Sunt deschis să clarificăm lucrurile”

CANCAN.RO: Cu cine ai venit la festival?

Yny Sebi: Cu doi, trei prieteni. Mi-aș fi dorit să vin și cu părinții mei să mă vadă, dar au treabă de dimineață până seara și nu mi-am permis să iau din treburile lor.

CANCAN.RO: Spune-mi un pic în ce relații mai ești cu Petre Ștefan? Am auzit că ai spus și pe scenă că nu mai sunteți în relații așa bune, dar mai cântați

Yny Sebi: Am avut ocazia să ne întâlnim săptămâna trecută la un festival și am râs puțin împreună. Clar nu mai este aceeași conexiune care era odată, dar amintirile și aventurile trăite împreună nu avem cum să le ștergem cu buretele indiferent de răcirea aceasta care a existat între noi. Eu sunt deschis să vorbim, să clarificăm lucrurile și îi doresc tot binele din lume, sunt lângă el, îl sprijin. Eu nu am nicio problemă cu el, din contră, țin la el și îi doresc tot binele. Dacă Dumnezeu a decis să rămânem pe drumuri separate și să nu ne mai intersectăm niciodată, poate așa e mai bine, dar nu exclud varianta de a mai face muzică împreună.

CANCAN.RO: Dar de ce crezi că s-a produs această răcire?

Yny Sebi: În primul rând anturajele au fost diferite, eu aveam un grup de prieteni, el alt grup, dar ne integram unul în grupul celuilalt. Eu sunt semnat cu alt label și nu am mai avut ocazia să ne conectăm, el a luat-o pe un alt drum muzical, nu mi se pare un drum prost. Face foarte bine ceea ce face, eu fac foarte bine ceea ce fac. Dacă am vrea vreodată să revenim ca duo, trebuie să lăsăm fiecare de la el.

CANCAN.RO: Spune-mi care este cel mai penibil moment prin care ai trecut vreodată?

Yny Sebi: Am nimerit să cânt la un copil de 6-7 ani, de ziua lui, părintele copilului și-a dorit să vin să cânt. Am cântat, iar după 40 de minute copilul a venit la mine și mi-a zis că nu îi place de mine așa mult, mai mult îi place de Selly. M-a întrebat dacă pot să-l sun pe cameră, l-am sunat, iar Selly fusese la ziua lui cu un an în urmă. Am mai trăit un moment penibil când mi s-au rupt blugii pe scenă, erau cu două mărimi mai mici, și am luat-o la fugă în backstage. Mi-a dat un prieten blugii lui, el a rămas în backstage, a făcut sacrificiul asta pentru mine și a fost în regulă.

CANCAN.RO: Spune-mi cel mai cringe moment de la un date?

Yny Sebi: Nu prea ies la date-uri. La mine au cam sărit etapele normale pe care trebuie să le trăiască orice adolescent. La mine majoritatea date-urilor au fost în club, am dat ture cu mașina. Eu nu sunt genul cu planuri prea multe. Înțelegi.

