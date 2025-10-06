Acasă » Știri » Zăpadă de 40 de cm în România! Accesul a fost limitat, drumarii muncesc de zor cu utilajele de deszăpezire

Zăpadă de 40 de cm în România! Accesul a fost limitat, drumarii muncesc de zor cu utilajele de deszăpezire

De: Andreea Stăncescu 06/10/2025 | 21:42
Ninsorile au făcut ca Transalpina să fie închisă / FOTO: România TV

Transalpina, una dintre cele mai cunoscute șosele montană din România, rămâne închisă pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, după ce stratul de zăpadă a atins în unele locuri 40 de centimetri. Drumarii muncesc de zor pentru a curăța carosabilul și a-l face accesibil cât mai curând posibil, însă condițiile meteo și starea drumului fac circulația să fie impracticabilă pentru vehicule.

Specialiștii meteo au confirmat că stratul de zăpadă a depășit 40 cm în anumite zone, ceea ce face impracticabilă circulația pentru toate tipurile de autovehicule, iar temperaturile scăzute, de până la -2 grade Celsius, agravează situația. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a transmis luni că, având în vedere condițiile meteo și starea carosabilului, circulația este suspendată pentru toate categoriile de vehicule.

„Având în vedere prognozele meteo și starea părții carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, este anunțul specialiștilor Meteoplus.

FOTO: Captură TV România Tv

Stratul de zăpadă a ajuns la zeci de centimetri

Echipaje de deszăpezire intervin continuu pentru a curăța drumul și pentru a-l face accesibil cât mai curând posibil. Autoritățile au publicat mai multe imagini pentru a se vedea munca depusă de drumari pentru a elimina zăpada de pe carosabil.

Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie pe cerul României. Efectele asupra somnului
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Meteorologii avertizează că vremea rece și precipitațiile sub formă de ninsoare vor continua în zonele montane înalte până joi, fiind emise coduri galben și portocaliu pentru mai multe regiuni ale țării.

Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe Transalpina până la primirea unor noi informații de la autorități. Recomandarea este să opteze pentru rute alternative și să nu încerce să parcurgă sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza stratului consistent de zăpadă și a condițiilor dificile de trafic. Autoritățile vor anunța imediat redeschiderea drumului, în funcție de starea carosabilului și de evoluția vremii, pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic.

CITEȘTE ȘI: Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: „Rămâneți în locuințe”

Un nou ciclon amenință România! Vin NINSORILE de azi, iar temperaturile vor scădea simțitor

Tags:
Iți recomandăm
Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui?! Imaginile din Maldive i-au pus pe fani pe gânduri: „Madam Popa”
Știri
Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui?! Imaginile din Maldive i-au pus pe fani pe gânduri: „Madam Popa”
7 persoane rănite într-un accident rutier în Cluj! O ambulanță s-a ciocnit cu o mașină
Știri
7 persoane rănite într-un accident rutier în Cluj! O ambulanță s-a ciocnit cu o mașină
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
Mediafax
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu...
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie pe cerul României. Efectele asupra somnului
Gandul.ro
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită facturile”
Adevarul
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de...
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Mediafax
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă...
Parteneri
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
Click.ro
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Antena 3
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele...
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Digi 24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de inundații majore
Digi24
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de...
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Patronul unui cunoscut restaurant a murit într-un cumplit accident, în Vâlcea! Cum s-a produs tragedia
kanald.ro
Patronul unui cunoscut restaurant a murit într-un cumplit accident, în Vâlcea! Cum s-a produs tragedia
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat.
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe...
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești...
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva în plus
go4it.ro
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva...
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai mic decât ea
Fanatik.ro
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen...
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Fanatik.ro
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut...
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele...
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania TV
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Capital.ro
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
evz.ro
Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
Gandul.ro
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la...
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
as.ro
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce...
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un...
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
radioimpuls.ro
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea...
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să...
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
Fanatik.ro
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui?! Imaginile din Maldive i-au pus pe fani pe gânduri: „Madam ...
Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui?! Imaginile din Maldive i-au pus pe fani pe gânduri: „Madam Popa”
7 persoane rănite într-un accident rutier în Cluj! O ambulanță s-a ciocnit cu o mașină
7 persoane rănite într-un accident rutier în Cluj! O ambulanță s-a ciocnit cu o mașină
Marius Tucă Show începe marți, 7 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Marius Tucă Show începe marți, 7 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul „Sfânta Maria” din Iași ...
Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul „Sfânta Maria” din Iași sunt devastatoare
A divorțat de actriță după 19 ani de mariaj pentru o tinerică?! Celebrul cântăreț a fost prins: ...
A divorțat de actriță după 19 ani de mariaj pentru o tinerică?! Celebrul cântăreț a fost prins: „Lumea vorbește despre asta”
„Gata cu dietele!” Mihaela Bilic a făcut anunțul: noul trend la care oamenii apelează ...
„Gata cu dietele!” Mihaela Bilic a făcut anunțul: noul trend la care oamenii apelează pentru a slăbi
Vezi toate știrile
×