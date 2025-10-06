Zăpadă de 40 de cm în România! Accesul a fost limitat, drumarii muncesc de zor cu utilajele de deszăpezire

Transalpina, una dintre cele mai cunoscute șosele montană din România, rămâne închisă pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, după ce stratul de zăpadă a atins în unele locuri 40 de centimetri. Drumarii muncesc de zor pentru a curăța carosabilul și a-l face accesibil cât mai curând posibil, însă condițiile meteo și starea drumului fac circulația să fie impracticabilă pentru vehicule.

Specialiștii meteo au confirmat că stratul de zăpadă a depășit 40 cm în anumite zone, ceea ce face impracticabilă circulația pentru toate tipurile de autovehicule, iar temperaturile scăzute, de până la -2 grade Celsius, agravează situația. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a transmis luni că, având în vedere condițiile meteo și starea carosabilului, circulația este suspendată pentru toate categoriile de vehicule.

„Având în vedere prognozele meteo și starea părții carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, este anunțul specialiștilor Meteoplus.

Stratul de zăpadă a ajuns la zeci de centimetri

Echipaje de deszăpezire intervin continuu pentru a curăța drumul și pentru a-l face accesibil cât mai curând posibil. Autoritățile au publicat mai multe imagini pentru a se vedea munca depusă de drumari pentru a elimina zăpada de pe carosabil.

Meteorologii avertizează că vremea rece și precipitațiile sub formă de ninsoare vor continua în zonele montane înalte până joi, fiind emise coduri galben și portocaliu pentru mai multe regiuni ale țării.

Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe Transalpina până la primirea unor noi informații de la autorități. Recomandarea este să opteze pentru rute alternative și să nu încerce să parcurgă sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza stratului consistent de zăpadă și a condițiilor dificile de trafic. Autoritățile vor anunța imediat redeschiderea drumului, în funcție de starea carosabilului și de evoluția vremii, pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic.

