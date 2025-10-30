Acasă » Știri » Zeci de morți și răniți în Brazilia, într-un raid care a vizat una dintre cele mai cunoscute bande criminale

De: Anca Chihaie 30/10/2025 | 12:24
Teroare pe străzile din Rio de Janeiro/Foto: Reuters

Marți, Rio de Janeiro a fost scena celei mai sângeroase operațiuni  din istoria recentă a orașului, soldată cu zeci de morți și zeci de răniți, într-un raid care a vizat una dintre cele mai cunoscute bande criminale ale orașului, Comando Vermelho. Operațiunea a avut loc cu doar câteva zile înainte ca Rio să găzduiască evenimente internaționale importante legate de summitul ONU pentru schimbările climatice, COP30.

Peste 2.500 de polițiști și membri ai unităților speciale au fost mobilizați. Operațiunea s-a desfășurat într-un climat de violență extremă. Locuitorii au povestit despre focuri de armă constante, mașini incendiate pentru a încetini înaintarea polițiștilor și explozii provocate de drone cu grenade folosite de suspecți. După câteva ore de confruntări, străzile erau pline de haos, iar oamenii încercau să-și salveze rudele sau să ajungă la spitale cu răniții.

Teroare pe străzile din Rio de Janeiro

Bilanțul oficial al autorităților a indicat 64 de morți, printre care și câțiva polițiști. Martorii locali spun însă că numărul real al victimelor ar putea fi mai mare. Pe lângă decese, sute de persoane au fost rănite, iar zeci au fost reținute. Scenele de după raid au fost tulburătoare: familii îndoliate adunate la spitale, oameni plângând și încercând să afle soarta celor dragi.

„Sunt oameni care au fost executați, mulți dintre ei împușcați în ceafă, împușcați pe la spate. Acest lucru nu poate fi considerat siguranță publică,” a declarat Raul Santiago, un locuitor și activist în vârstă de 36 de ani.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Această operațiune nu este un caz izolat. Rio de Janeiro a mai organizat astfel de raiduri înaintea unor evenimente internaționale de amploare, cum au fost Jocurile Olimpice din 2016, summitul G20 din 2024 sau întâlnirea BRICS din iulie. Săptămâna viitoare, orașul va găzdui Summitul Global C40 al primarilor și ceremonia Earthshot Prize, evenimente care atrag personalități internaționale și celebrități. În trecut, autoritățile au intensificat operațiunile împotriva bandelor pentru a „curăța” orașul înainte de vizitele oficiale, dar efectele asupra comunităților sărace au fost devastatoare.

Tragedie la Dinamo! Portarul Devis Epassy va absenta în Cupa României după ce a pierdut o ființă dragă

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, găsit mort în camera de gardă. Ștefania Szabo avea 37 de ani

