Zelenski nu l-a uitat pe jurnalistul care a făcut mișto de ținuta lui! Cum l-a umilit când l-a văzut în SUA

Un moment total neașteptat s-a petrecut în timpul întâlnirii din Biroul Oval. Volodimir Zelenski a avut un schimb de replici savuros cu unul dintre jurnaliștii prezenți la întâlnirea acestuia cu Donald Trump din SUA. Este vorba despre Brian Glenn, cel care a pornit o ceartă cu Zelenski la ultima întâlnire din luna februarie. Ce a putut să îi spună președintele ucrainean? Toată sala a râs!

Această relație tensionată dintre Volodimir Zelenski și Brian Glenn a început în luna februarie, atunci când jurnalistul l-a criticat pe liderul ucrainean pentru ținuta pe care și-a ales-o pentru întâlnirea din Biroul Oval. La momentul respectiv, discuția aprinsă a degenerat într-o ceartă care a dus la suspendarea întregii agende ulterioare.

Zelenski nu l-a uitat pe jurnalistul care a făcut mișto de el

Acum, Volodimir Zelenski a demonstrat că nu a uitat acest lucru și a vrut să își ia revanșa față de jurnalistul conservator. Conversația a fost inițiată de Brian Glenn care a adus iar în discuție ținuta lui Zelenski.

„Domnule preşedinte, arătaţi fantastic în costumul acesta”, a spus Glenn, potrivit EFE.

Ei bine, replica lui Volodimir Zelenski a fost una pe măsură, iar întregul Birou Oval s-a amuzat pe seama acesteia.

„Văd că dumneavoastră purtați același costum ca ultima dată când ne-am întâlnit.”, a spus Volodimir Zelenski.

Reamintim că la prima întâlnire din cadrul Biroului Oval din luna februarie, Donald Trump și echipa sa l-au criticat dur pe președintele ucrainean pentru apariția lui, l-au întrerupt deseori și l-au acuzat că este responsabil într-o foarte mare măsură de războiul cu Rusia. În schimb, întâlnirea de luni dintre cei doi s-a desfășurat cu totul diferit, iar atmosfera a fost una amiabilă și lipsită de tensiuni.

CITEȘTE ȘI:

Cum s-a îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump. Toți așteptau să vadă asta!

Zelenski, discuții cu liderii UE și Donald Trump la Casa Albă. Primele imagini de la întâlnirea momentului