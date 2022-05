Zi de fotbal în Liga 1: 8 variante de profit la meciurile de astăzi din play-out »»

Ultima etapă a play-out-ului Ligii 1 va programa astăzi două partide.

De la ora 17:30, va avea loc Chindia – Gaz Metan, partida urmând a deschide runda.

Aflată pe locul 7 în play-out, cu 23 de puncte, echipa pregătită de Emil Săndoi are nevoie de victorie pentru a-și securiza poziția în clasament. Acest loc le-ar da posibilitatea târgoviștenilor de a întâlni în dublă manșă la barajul pentru supraviețuire o echipă mai slab cotată din Liga a 2-a. Cum CSA Steaua, aflată pe locul 4, nu are dreptul de promovare în acest sezon, adversara Chindiei se va alege între Concordia și Unirea, adică formația care va fi pe locul 5 în play-off-ul Ligii 2. Or un baraj cu Chiajna sau Slobozia este clar în avantajul târgoviștenilor decât unul cu FC Hermannstadt sau „U” Cluj, echipe aflate în lupta pentru locurile 2-3 din play-off-ul ligii secunde.

Diferența de valoare dintre băieții lui Emil Săndoi și puștii de la Gaz Metan este uriașă, motiv pentru care șansele unei surprize sunt extrem de reduse. De asemenea, mai mult ca sigur că și Chindia nu va forța mai mult decât este cazul, urmând a-și canaliza întreaga energie către baraj.

Pariuri Chindia – Gaz Metan:

Nu înscriu ambele echipe – cota 1.42

Scor corect prima repriză 1-0 – cota 2.87

Chindia, sub 6.5 cornere – cota 1.95

Sub 3.5 cartonașe – cota 1.85

Dinamo – UTA se pariază și la cota 2.15 »»

De la ora 20:30, va avea loc Dinamo – UTA. „Câinii” abordează duelul de pe locul 8 cu 22 de puncte, la o lungime de Chindia care se află pe locul 7. De partea cealaltă, „Bătrâna Doamnă” vine în „Groapă” de pe locul 5 cu 32 de puncte, la două puncte de „U” Craiova 1948 și cu două mai mult decât CS Mioveni.

La ora jocului din Șoseaua Ștefan cel Mare, acest duel ar putea să fie fără nicio miză. Și asta pentru că mai devreme, pe „Ilie Oană” din Ploiești va avea loc disputa Chindia – Gaz Metan. Or cu o victorie în acest meci, târgoviștenii și-ar securiza locul 7, meciul cu „Bătrâna Domană” urmând a se transforma în acest caz doar într-un simplu test înaintea „dublei” barajului pentru supraviețuirea în Liga 1, pe care ocupanta locului 8 din play-out îl va susține cu locul 3 din play-off-ul Ligii a 2-a, iar formația clasată pe locul 7 în play-out-ul primei ligi îl va disputa cu formația clasată pe locul 4 în play-off-ul celui de-al doilea eșalon.