Acasă » Știri » Zodia binecuvântată de Univers în ultima săptămână din noiembrie. Cristina Demetrescu anunță un miracol pentru acești nativi

De: Denisa Iordache 26/11/2025 | 16:18
Ultima săptămână a acestei luni vine cu un miracol pentru o zodie. Acest nativ al zodiacului va simți că este binecuvântat și va încheia ultima lună de toamnă cu o bucurie. Află în articol dacă tu ești cel norocos!

Cu toate că Mercur este în retrograd până pe data de 29, luna se termină bine pentru acești nativi ai zodiacului. Pe 25 și 29 se va produce o conjuncție între Lună și planetele grele ale sistemului solar – Pluton, Saturn și Neptun, spune celebra Cristina Demetrescu. Acest fenomen aduce energii foarte puternice și influențează viețile tuturor zodiilor. În timp ce unele zodii vor avea parte de schimbări bruște, altele vor căuta soluții sau se vor simți blocate în anumite situații, acest nativ este un adevărat norocos.

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre zodia Săgetător.

Conform astrologului Cristina Demetrescu, acești nativi sunt guvernați de cea mai mare planetă din sistemul solar, astfel că trăirile și gândurile lor sunt mereu mai intense în comparație cu alte zodii. Pe final de lună se anunță o soluție miraculoasă pentru toți cei care caută răspuns într-o situație. Săgetătorii vor primi un răspuns la fel de intens precum gândurile lor. Astrologul le recomandă să nu dea înapoi când vine vorba de provocarea care va veni spre ei, pentru că Universul le va oferi o șansă potrivită.

În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

2026 este An Universal – cifra destinului este 1

Anul 2026 este un An Universal (2+0+2+6=10, 1+0=1). Prin urmare, acest an are vibrația Anului 1 și reprezintă noi începuturi. Această combinație de numere ne spune că vom avea un an plin de schimbări, alegeri noi și curajoase, conexiuni noi și oportunități noi.

Anul 2026 dă startul unor noi începuturi pentru fiecare zodie, astfel că pentru anumiți nativi din zodiac va fi momentul perfect să ia totul de la 0, dacă vor să își schimbe total viața (VEZI AICI PREVIZIUNILE PENTRU FIECARE ZODIE).

Cele două zodii care se căsătoresc în anul 2026. Astrele le surâd acestor norocoși

Cele 3 zodii protejate de Divinitate începând cu 26 noiembrie 2025. Vor avea noroc pe toate planurile: bani, carieră și iubire!

