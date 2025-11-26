Zodia binecuvântată de Univers în ultima săptămână din noiembrie. Cristina Demetrescu anunță un miracol pentru acești nativi

Ultima săptămână a acestei luni vine cu un miracol pentru o zodie. Acest nativ al zodiacului va simți că este binecuvântat și va încheia ultima lună de toamnă cu o bucurie. Află în articol dacă tu ești cel norocos!

Cu toate că Mercur este în retrograd până pe data de 29, luna se termină bine pentru acești nativi ai zodiacului. Pe 25 și 29 se va produce o conjuncție între Lună și planetele grele ale sistemului solar – Pluton, Saturn și Neptun, spune celebra Cristina Demetrescu. Acest fenomen aduce energii foarte puternice și influențează viețile tuturor zodiilor. În timp ce unele zodii vor avea parte de schimbări bruște, altele vor căuta soluții sau se vor simți blocate în anumite situații, acest nativ este un adevărat norocos.

Zodia binecuvântată de Univers în ultima săptămână din noiembrie

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre zodia Săgetător.

Conform astrologului Cristina Demetrescu, acești nativi sunt guvernați de cea mai mare planetă din sistemul solar, astfel că trăirile și gândurile lor sunt mereu mai intense în comparație cu alte zodii. Pe final de lună se anunță o soluție miraculoasă pentru toți cei care caută răspuns într-o situație. Săgetătorii vor primi un răspuns la fel de intens precum gândurile lor. Astrologul le recomandă să nu dea înapoi când vine vorba de provocarea care va veni spre ei, pentru că Universul le va oferi o șansă potrivită.

2026 este An Universal – cifra destinului este 1

Anul 2026 este un An Universal (2+0+2+6=10, 1+0=1). Prin urmare, acest an are vibrația Anului 1 și reprezintă noi începuturi. Această combinație de numere ne spune că vom avea un an plin de schimbări, alegeri noi și curajoase, conexiuni noi și oportunități noi.

Anul 2026 dă startul unor noi începuturi pentru fiecare zodie, astfel că pentru anumiți nativi din zodiac va fi momentul perfect să ia totul de la 0, dacă vor să își schimbe total viața (VEZI AICI PREVIZIUNILE PENTRU FIECARE ZODIE).

