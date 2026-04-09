Zodia care își cumpără casă, potrivit lui Neti Sandu: ”O să se mărească familia!”

Se anunță schimbări importante pentru una dintre zodii, iar gândurile nativilor sunt tot mai orientate spre viitor. Neti Sandu spune că acești nativi analizează atent următorii pași și iau în calcul o achiziție majoră, menită să aducă mai multă stabilitate și confort pentru întreaga familie.

Pentru nativii din zodia Berbec, perioada aceasta vine cu decizii importante legate de familie și viitor. Gândurile lor se îndreaptă tot mai mult către stabilitate, iar ideea de a-și cumpăra o casă sau de a se muta într-un spațiu mai mare devine din ce în ce mai prezentă. Nu este vorba doar despre confort, ci și despre dorința de a crea un mediu potrivit pentru dezvoltarea unei familii, mai ales dacă se întrevede o schimbare majoră, precum venirea unui copil sau extinderea familiei.

„Sunteți pe punctul de a lua o decizie referitoare la familie, poate vă gândiți la o casă nouă, că o să se mărească familia și o să aveți nevoie de spațiu. O să-i chemați și pe cei din familia lărgită de Paște, în prima sau în a doua zi, cum o să puteți și voi, ca să se simtă unitatea și legătura puternică.”, a spus Neti Sandu.

Berbecii își vor cumpăra o casă

Berbecii simt nevoia de mai mult spațiu și de un loc pe care să îl numească „acasă” în adevăratul sens al cuvântului. Este o perioadă în care analizează opțiuni, fac planuri și își calculează atent pașii, chiar dacă, de obicei, sunt cunoscuți pentru impulsivitate. De această dată, deciziile sunt bine gândite, pentru că implică nu doar dorințele lor, ci și nevoile celor dragi.

Atmosfera din jurul sărbătorilor de Paște îi apropie și mai mult de familie. Nativii acestei zodii își doresc să petreacă timp de calitate alături de cei dragi și să consolideze relațiile. Nu este exclus să organizeze întâlniri cu familia extinsă, fie în prima, fie în a doua zi de sărbătoare, în funcție de programul fiecăruia. Pentru ei, aceste momente sunt esențiale, deoarece întăresc legăturile și creează amintiri valoroase.

În plus, dorința de a avea propria casă capătă o semnificație emoțională puternică. Nu este doar o investiție materială, ci un pas important spre stabilitate și echilibru.

