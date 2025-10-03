Zodiile de care trebuie să te ferești, în luna octombrie! Sunt cele mai geloase și pătimașe

Perioada următoare va fi una provocatoare pentru anumite zodii. De ele trebuie să te feresti în luna octombrie căci vor fi cele mai geloase iar interacțiunea cu ele nu va fi una benefică, ci dimpotrivă. Vor avea multe nemulțumiri și te vor suspecta la fiecare pentru acțiunile tale.

În luna octombrie, nativii zodiilor Leu, Scorpion și Taur sunt cei mai predispuși la gelozie, așa că e bine să limitezi timpul pe care îl petreci in compania lor. Ei vor fi suspicioși și pot crea situații neplăcute pentru tine.

Leu

Leul iubește să fie în centrul scenei și să primească admirația tuturor. Când altcineva le „fură lumina reflectoarelor”, gelozia poate apărea imediat. În dragoste, prietenie sau chiar la locul de muncă, acest semn dorește să fie mereu pe primul loc. Atunci când simt că atenția se îndreaptă spre altcineva, Leii încearcă să recâștige interesul celor din jur vorbind mai mult despre ei sau strălucind și mai tare. Deși sunt invidioși, rareori devin răzbunători și preferă să lase gelozie să treacă de la sine.

Scorpion

Intensitatea emoțională pentru nativii zodiei Scorpioni va fi una definitorie. Ei caută pasiune și control, iar atunci când simt că altcineva are un avantaj asupra lor, devin ușor suspicioși. În relații, sunt extrem de atenți la fidelitatea partenerului și nu suportă comparațiile cu persoane din trecut.

La locul de muncă, pot privi cu invidie reușitele colegilor, dar reacționează mai bine atunci când simt că sunt incluși și apreciați. Dacă un Scorpion devine gelos, poate acționa impulsiv și chiar conflictual.

Taur

Taurii își doresc stabilitate, confort și afecțiune. Atunci când partenerul lor pare să ofere atenție altcuiva sau când altcineva se bucură de lucrurile la care aspiră, se simt imediat frustrați. În relații, devin posesivi, iar în viața de zi cu zi tind să compare ceea ce au cu ceea ce văd la alții. În loc să își exprime deschis gelozia, ei preferă să își satisfacă dorințele adoptând un stil sau o atitudine similară cu cea a persoanei pe care o invidiază.

CITEȘTE ȘI: TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Astrele se aliniază perfect pentru aceste zodii în luna octombrie! Se anunță schimbări majore pentru acești nativi