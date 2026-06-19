10 lumi acvatice uimitoare din Univers care ar putea ascunde viață extraterestră

Apa este ingredientul esențial al vieții, cel puțin așa cum o cunoaștem noi. Tocmai de aceea, oamenii de știință caută cu atenție planete și luni unde există oceane uriașe, ascunse sub gheață sau întinse la suprafață. Potrivit publicației Space, unele dintre aceste „lumi ale apei” ar putea conține cantități de apă de sute de ori mai mari decât cele de pe Pământ și reprezintă unele dintre cele mai promițătoare locuri pentru descoperirea vieții extraterestre.

Europa, luna lui Jupiter care ascunde un ocean uriaș

Una dintre cele mai fascinante lumi acvatice este Europa, satelitul natural al lui Jupiter. Cercetătorii cred că sub crusta sa groasă de gheață se află un ocean lichid imens.

Existența apei a fost sugerată încă din timpul misiunii Galileo a NASA, iar viitoarea misiune Europa Clipper va încerca să afle dacă mediul de acolo ar putea susține forme de viață microbiană. Specialiștii sunt interesați în special de contactul dintre apă și rocile din interiorul satelitului, un proces asemănător celui care permite dezvoltarea vieții în apropierea izvoarelor hidrotermale de pe Terra.

Alte trei luni gigantice care ar putea ascunde oceane

Europa nu este singura. Callisto, a doua cea mai mare lună a lui Jupiter, ar putea găzdui un ocean sărat la aproximativ 250 de kilometri sub suprafață. De asemenea, cercetătorii au detectat oxigen în exosfera sa.

Ganymede, cea mai mare lună din Sistemul Solar, ascunde probabil un ocean cu o grosime de aproximativ 100 de kilometri, de aproape zece ori mai adânc decât oceanele Terrei.

La rândul său, Enceladus, satelitul lui Saturn, este considerat unul dintre cele mai promițătoare locuri pentru căutarea vieții. Gheizerele sale aruncă apă și particule de gheață în spațiu, oferind cercetătorilor posibilitatea rară de a studia direct material provenit din oceanul subteran al lunii.

Titan, lumea cu ploi și mări extraterestre

Titan, cea mai mare lună a lui Saturn, este una dintre cele mai ciudate lumi cunoscute.

La suprafață există râuri, lacuri, nori și ploi, însă acestea nu sunt formate din apă, ci din metan și etan lichid. Sub stratul de gheață, oamenii de știință cred că se află un ocean vast de apă lichidă.

Unii cercetători consideră chiar că Titan ar putea găzdui forme de viață complet diferite de cele de pe Pământ, bazate pe alte procese chimice.

Planetele aflate la zeci și sute de ani-lumină

În afara Sistemului Solar, astronomii au identificat mai multe candidate spectaculoase.

TOI-1452 b, aflată la aproximativ 100 de ani-lumină de Pământ, ar putea avea până la 30% din masa sa formată din apă.

LHS-1140 b, situată la 48 de ani-lumină, pare să aibă o atmosferă și posibil un ocean lichid la suprafață. Unele modele sugerează existența unui ocean permanent pe partea orientată către steaua sa.

Kepler-138 c și Kepler-138 d, două exoplanete aflate la 218 ani-lumină, ar putea fi compuse în proporție de până la 50% din apă, o valoare impresionantă comparativ cu Pământul.

HAT-P-11 b este o planetă fierbinte de dimensiunea lui Neptun, unde astronomii au detectat vapori de apă în atmosferă.

K2-18 b, una dintre cele mai studiate exoplanete din ultimii ani, conține de asemenea apă în atmosferă și se află într-o zonă unde aceasta ar putea exista în stare lichidă.

De ce sunt atât de importante aceste lumi acvatice

Oamenii de știință consideră că planetele și lunile bogate în apă ar putea fi printre cele mai bune locuri pentru descoperirea vieții extraterestre.

Spre deosebire de Pământ, unde apa reprezintă doar aproximativ 0,2% din masa planetei, unele dintre aceste lumi ar putea fi alcătuite în proporție de până la 50% din apă, cu oceane ce se întind pe sute sau chiar mii de kilometri în adâncime.

Pe măsură ce telescoape precum James Webb și viitoarele misiuni spațiale adună noi date, aceste lumi misterioase ar putea oferi răspunsuri la una dintre cele mai mari întrebări ale omenirii: suntem sau nu singuri în Univers?

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