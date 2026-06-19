Acasă » Știri » 10 lumi acvatice uimitoare din Univers care ar putea ascunde viață extraterestră

10 lumi acvatice uimitoare din Univers care ar putea ascunde viață extraterestră

De: Diana Cernea 19/06/2026 | 07:40
10 lumi acvatice uimitoare din Univers care ar putea ascunde viață extraterestră
Suntem cu adevărat singuri în univers, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Apa este ingredientul esențial al vieții, cel puțin așa cum o cunoaștem noi. Tocmai de aceea, oamenii de știință caută cu atenție planete și luni unde există oceane uriașe, ascunse sub gheață sau întinse la suprafață. Potrivit publicației Space, unele dintre aceste „lumi ale apei” ar putea conține cantități de apă de sute de ori mai mari decât cele de pe Pământ și reprezintă unele dintre cele mai promițătoare locuri pentru descoperirea vieții extraterestre.

Europa, luna lui Jupiter care ascunde un ocean uriaș

Una dintre cele mai fascinante lumi acvatice este Europa, satelitul natural al lui Jupiter. Cercetătorii cred că sub crusta sa groasă de gheață se află un ocean lichid imens.

Existența apei a fost sugerată încă din timpul misiunii Galileo a NASA, iar viitoarea misiune Europa Clipper va încerca să afle dacă mediul de acolo ar putea susține forme de viață microbiană. Specialiștii sunt interesați în special de contactul dintre apă și rocile din interiorul satelitului, un proces asemănător celui care permite dezvoltarea vieții în apropierea izvoarelor hidrotermale de pe Terra.

Alte trei luni gigantice care ar putea ascunde oceane

Europa nu este singura. Callisto, a doua cea mai mare lună a lui Jupiter, ar putea găzdui un ocean sărat la aproximativ 250 de kilometri sub suprafață. De asemenea, cercetătorii au detectat oxigen în exosfera sa.

Ganymede, cea mai mare lună din Sistemul Solar, ascunde probabil un ocean cu o grosime de aproximativ 100 de kilometri, de aproape zece ori mai adânc decât oceanele Terrei.

La rândul său, Enceladus, satelitul lui Saturn, este considerat unul dintre cele mai promițătoare locuri pentru căutarea vieții. Gheizerele sale aruncă apă și particule de gheață în spațiu, oferind cercetătorilor posibilitatea rară de a studia direct material provenit din oceanul subteran al lunii.

Titan, lumea cu ploi și mări extraterestre

Titan, cea mai mare lună a lui Saturn, este una dintre cele mai ciudate lumi cunoscute.

La suprafață există râuri, lacuri, nori și ploi, însă acestea nu sunt formate din apă, ci din metan și etan lichid. Sub stratul de gheață, oamenii de știință cred că se află un ocean vast de apă lichidă.

Unii cercetători consideră chiar că Titan ar putea găzdui forme de viață complet diferite de cele de pe Pământ, bazate pe alte procese chimice.

Planetele aflate la zeci și sute de ani-lumină

În afara Sistemului Solar, astronomii au identificat mai multe candidate spectaculoase.

  • TOI-1452 b, aflată la aproximativ 100 de ani-lumină de Pământ, ar putea avea până la 30% din masa sa formată din apă.
  • LHS-1140 b, situată la 48 de ani-lumină, pare să aibă o atmosferă și posibil un ocean lichid la suprafață. Unele modele sugerează existența unui ocean permanent pe partea orientată către steaua sa.
  • Kepler-138 c și Kepler-138 d, două exoplanete aflate la 218 ani-lumină, ar putea fi compuse în proporție de până la 50% din apă, o valoare impresionantă comparativ cu Pământul.
  • HAT-P-11 b este o planetă fierbinte de dimensiunea lui Neptun, unde astronomii au detectat vapori de apă în atmosferă.
  • K2-18 b, una dintre cele mai studiate exoplanete din ultimii ani, conține de asemenea apă în atmosferă și se află într-o zonă unde aceasta ar putea exista în stare lichidă.

De ce sunt atât de importante aceste lumi acvatice

Oamenii de știință consideră că planetele și lunile bogate în apă ar putea fi printre cele mai bune locuri pentru descoperirea vieții extraterestre.

Spre deosebire de Pământ, unde apa reprezintă doar aproximativ 0,2% din masa planetei, unele dintre aceste lumi ar putea fi alcătuite în proporție de până la 50% din apă, cu oceane ce se întind pe sute sau chiar mii de kilometri în adâncime.

Pe măsură ce telescoape precum James Webb și viitoarele misiuni spațiale adună noi date, aceste lumi misterioase ar putea oferi răspunsuri la una dintre cele mai mari întrebări ale omenirii: suntem sau nu singuri în Univers?

CITEȘTE ȘI:  China a lansat o nouă misiune spațială și visează la Lună! Un astronaut ar putea petrece un an întreg în spațiu

Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Ce au văzut astronauții de pe Apollo 11 și piloții militari americani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce probleme de sănătate avea medicul Bogdan Marinescu, de fapt. Soția lui a spus tot
Știri
Ce probleme de sănătate avea medicul Bogdan Marinescu, de fapt. Soția lui a spus tot
1.500 lei amendă pentru toți bucureștenii care refuză să facă acest lucru acum, în 2026. Mulți cred că nu este o obligație, dar se înșală
Știri
1.500 lei amendă pentru toți bucureștenii care refuză să facă acest lucru acum, în 2026. Mulți cred că…
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
Mediafax
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
„Victorie iraniană” pentru Wikipedia. Cea mai mare enciclopedie online îl contrazice pe Trump și susține că Iranul a câștigat războiul cu SUA
Gandul.ro
„Victorie iraniană” pentru Wikipedia. Cea mai mare enciclopedie online îl contrazice pe Trump...
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de...
Topul destinațiilor de vacanță din Europa în care verile sunt răcoroase, iar peisajele, uluitoare
Adevarul
Topul destinațiilor de vacanță din Europa în care verile sunt răcoroase, iar peisajele,...
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și...
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Parteneri
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a...
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Camelia Mitoșeru, îngrozită de prețurile din piețe: „E jale, românii cumpără trei roșii și cinci cartofi!” Are două pensii: „Am cotizat 40 de ani!”
Click.ro
Camelia Mitoșeru, îngrozită de prețurile din piețe: „E jale, românii cumpără trei roșii și cinci...
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei
Digi 24
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile...
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor.ro
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
go4it.ro
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
„Victorie iraniană” pentru Wikipedia. Cea mai mare enciclopedie online îl contrazice pe Trump și susține că Iranul a câștigat războiul cu SUA
Gandul.ro
„Victorie iraniană” pentru Wikipedia. Cea mai mare enciclopedie online îl contrazice pe Trump și susține...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce probleme de sănătate avea medicul Bogdan Marinescu, de fapt. Soția lui a spus tot
Ce probleme de sănătate avea medicul Bogdan Marinescu, de fapt. Soția lui a spus tot
Ce este yerba mate, băutura pe care Messi o bea înainte de meciurile din Campionatul Mondial 2026
Ce este yerba mate, băutura pe care Messi o bea înainte de meciurile din Campionatul Mondial 2026
1.500 lei amendă pentru toți bucureștenii care refuză să facă acest lucru acum, în 2026. Mulți ...
1.500 lei amendă pentru toți bucureștenii care refuză să facă acest lucru acum, în 2026. Mulți cred că nu este o obligație, dar se înșală
Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 x 3 + 5 = 1, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 x 3 + 5 = 1, mutând un singur băț
Arnold Schwarzenegger, apariție rară alături de iubita sa după 13 ani de relație. Cei doi au atras ...
Arnold Schwarzenegger, apariție rară alături de iubita sa după 13 ani de relație. Cei doi au atras toate privirile la summitul dedicat climei din Austria
Check in | Cum s-a stricat Vama Veche în ultimii ani. Te duci pentru muzica lui Chirilă și dai de ...
Check in | Cum s-a stricat Vama Veche în ultimii ani. Te duci pentru muzica lui Chirilă și dai de Dani Mocanu
Vezi toate știrile