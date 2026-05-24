Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Ce au văzut astronauții de pe Apollo 11 și piloții militari americani

De: Diana Cernea 24/05/2026 | 22:10
Pentagonul a început publicarea unui nou val de documente despre OZN-uri și fenomene aeriene neidentificate, după ce Donald Trump a readus în atenție subiectul și a promis desecretizarea unor materiale considerate până acum secrete.

Dosarele conțin mărturii ale astronauților NASA, rapoarte militare, imagini video și documente FBI despre obiecte misterioase observate în spațiu, deasupra oceanelor sau în apropierea bazelor militare.

Donald Trump reaprinde misterul OZN-urilor

Administrația republicană susține că publicul trebuie să tragă singur concluziile după apariția noilor documente, care includ cablograme diplomatice, dosare FBI și transcrieri NASA ale unor zboruri spațiale cu echipaj uman.

Donald Trump a comentat lansarea documentelor printr-un mesaj publicat pe Truth Social:

„În timp ce administrațiile anterioare nu au fost transparente pe acest subiect, odată cu aceste noi documente și videoclipuri, oamenii pot decide singuri: «CE NAIBA SE ÎNTÂMPLĂ?» Distracție plăcută!”

Noua platformă online creată de Pentagon pentru documentele despre fenomene aeriene neidentificate are un design retro, cu imagini alb-negru ale unor obiecte zburătoare și texte afișate în stilul mașinilor de scris vechi.

Ce au văzut astronauții de pe Apollo 11

Printre documentele desecretizate se află și o discuție din 1969 cu echipajul misiunii Apollo 11. Astronautul Buzz Aldrin a povestit că a observat mai multe fenomene neobișnuite în apropierea Lunii.

Acesta a vorbit despre „un obiect de dimensiuni considerabile” aflat aproape de suprafața lunară și despre „o sursă de lumină destul de puternică”, pe care echipajul a considerat-o posibil un laser.

Un alt document publicat de Pentagon include o fotografie NASA din timpul misiunii Apollo 17 din 1972, în care apar trei puncte dispuse într-o formațiune triunghiulară. Oficialii americani susțin că „nu există un consens privind natura anomaliei”, însă o analiză preliminară ar indica faptul că ar putea fi vorba despre „un obiect fizic”.

Obiecte care făceau viraje imposibile

Potrivit AP documentele conțin și mărturii ale piloților și militarilor americani care au raportat obiecte capabile de manevre considerate imposibile.

O cablogramă diplomatică americană din 1994 descrie cum un pilot tadjik și trei americani au observat un obiect luminos deasupra Kazahstanului. Potrivit raportului, obiectul „făcea viraje la 90 de grade, se răsucea în spirală și se deplasa circular cu viteze foarte mari”.

Într-un alt raport militar din Marea Egee, datat 2023, un obiect neidentificat zbura foarte aproape de suprafața apei și executa „multiple viraje de 90 de grade cu aproximativ 129 km/h”.

Un oficial american din serviciile de informații a relatat că, în timpul unei misiuni cu elicopterul, a observat o sferă extrem de fierbinte care plutea deasupra solului și se deplasa rapid pe o distanță de aproximativ 32 de kilometri, după care au apărut alte patru sau cinci sfere luminoase.

Videoclipuri misterioase și obiecte surprinse

Dosarele includ peste 20 de videoclipuri realizate de senzori militari în Siria, Japonia sau America de Nord. Unele arată obiecte luminoase care traversează ecranul în mai puțin de o secundă, în timp ce altele par să plutească lent sau să fie urmărite de camerele de supraveghere.

Un raport militar descrie chiar un obiect „în formă de minge săltăreață” care ar fi zburat cu aproape 777 km/h timp de șapte minute deasupra Siriei în 2023. Totuși, Pentagonul a precizat ulterior că acel obiect nu reprezenta un pericol.

Experții cer prudență

Specialiștii avertizează însă că multe dintre imaginile publicate pot fi interpretate greșit de persoanele care nu cunosc tehnologia militară.

Sean Kirkpatrick, fost director al biroului Pentagonului care investighează fenomenele UAP, a declarat că unele imagini virale sunt probabil efecte optice produse de motoare de avion și camere termice. Acesta a avertizat că publicarea documentelor fără explicații complete „va alimenta și mai mult speculațiile, teoriile conspirației și pseudoștiința”.

Totodată, un raport oficial al Pentagonului din 2024 a respins afirmațiile conform cărora guvernul american ar fi recuperat tehnologie extraterestră sau ar fi confirmat existența vieții extraterestre.

