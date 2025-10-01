Cum poți beneficia de vaccin antigripal compensat? Românii care se bucură de gratuitate

Sezonul gripal 2024 – 2025 a atras atenția autorităților și a populației asupra importanței imunizării. Peste un milion de români au ales să se vaccineze, protejându-se împotriva gripei și a complicațiilor acesteia. Campania de vaccinare se desfășoară printr-un sistem accesibil, bazat pe rețetă compensată și distribuție în farmacii.

Ministerul Sănătății precizează că imunizarea împotriva gripei se realizează conform Ordinului ministrului Sănătății nr. 3120/2023. Pentru a facilita accesul rapid al populației la vaccin, acesta poate fi obținut printr-un sistem simplificat, bazat pe rețetă compensată și distribuit prin farmacii cu circuit deschis. Persoanele interesate trebuie să se adreseze medicilor de familie sau specialiștilor pentru a primi rețeta corespunzătoare. Rețeta poate fi compensată integral sau parțial, în funcție de categoria de eligibilitate a pacientului.

Speciliaștii subliniază importanța vaccinării, în special pentru persoanele din grupele de risc. În sezonul 2024 – 2025, până la 18 mai, RENV a înregistrat 1.155.886 persoane vaccinate antigripal, dintre care 1.134.491 fac parte din grupele care beneficiază de decontare în regim compensat.

”Vaccinarea antigripală se realizează conform Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 3120/2023. Pentru facilitarea accesului rapid al populaţiei la imunizare, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis. Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti pentru a primi prescripţia pentru acest ser. Medicul de familie sau specialistul eliberează reţeta, în regim de compensare 100% sau 50%, în funcţie de categoria de eligibilitate”, precizează Ministerul Sănătăţii conform News.ro.

Persoanele care se pot vaccina gratuit

Vaccinul antigripal este oferit gratuit pentru anumite categorii: copii între 6 luni și 19 ani, femei însărcinate și adulți cu vârste între 19 și 65 de ani care suferă de afecțiuni cronice, precum bolile cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice, metabolice, oncologice sau autoimune. De asemenea, sunt incluși pacienți cu obezitate, malformații congenitale, HIV/SIDA, cei care urmează tratamente imunosupresoare, cei care au suferit transplant sau sunt în pregătire pentru splenectomie.

Vaccinul poate fi ridicat din farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și administrat fie în cabinetul medicului de familie, fie în unități medicale autorizate. Persoanele peste 65 de ani, precum și personalul medical și auxiliar beneficiază de compensare integrală.

