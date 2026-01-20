Sorin Grindeanu pune tunurile pe Tudor Chirilă: ”Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”

Ediția de marți a emisiunii „Ai Aflat!”, a oferit un dialog amplu între jurnalistul Ionuț Cristache și Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Discuţia din cadrul emisiunii transmise în direct din studioul Gândul, a vizat rolul și legitimitatea reprezentanților societății civile în dezbaterile privind criza din sistemul judiciar, generată de ancheta publicată de Recorder.

Sorin Grindeanu îl apostrofează pe Tudor Chirilă

Curtea de Apel București a respins luni solicitarea avocatei Silvia Uscov de suspendare a hotărârii prin care a fost constituit Comitetul guvernamental pentru modificarea legilor justiției, motivând că aceasta nu avea calitate procesuală.

Decizia vine la doar câteva zile după ce aceeași instanță a respins o cerere similară depusă de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, ceea ce a amplificat discuțiile privind modul în care a fost format acest organism.

Înființarea comitetului a generat reacții puternice în rândul opiniei publice, împărțind societatea în două tabere distincte. Numeroși cetățeni au ridicat întrebări legate de competența unor persoane publice, precum influenceri sau artiști, de a participa la dezbateri privind legislația din domeniul justiției.

Printre numele intens discutate se numără Tudor Chirilă și Marius Moga, prezența lor în comitet fiind contestată de o parte a publicului. Subiectul a devenit unul central în spațiul public, alimentând controverse și poziționări ferme.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, nemulţumit de componenţa comitetului pentru legile justiţiei

În acest context, moderatorul emisiunii l-a întrebat pe Sorin Grindeanu dacă este firesc ca modificările legilor justiției, un subiect esențial pentru funcționarea statului, să fie analizate de persoane fără pregătire juridică.

Reacția liderului PSD a fost una fermă, acesta exprimându-și rezervele față de componența comitetului:

„Acel comitet, și nu vreau să trimit în derizoriu, care e expertiza unor domni/doamne de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției? Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate. Există un anumit circuit și nu doar în țara asta, peste tot în lume legile se fac în Parlament. Eu privesc cu îngrijorare acea desfășurare legată de acel comitet și nu văd care-i finalitatea”, a declarat Sorin Grindeanu.

Jurnalistul Ionuț Cristache a continuat discuția, întrebând:

„Cum discută Marinescu cu Chirilă? Chirilă îl dă afară și-l admonestează pe loc?”.

Liderul PSD a răspuns scurt:

„Nu știu. Habar n-am care-i expertiza lui.”

