3 dintre ispitele de la Insula Iubirii și-au făcut același tatuaj. Ce semnificație are, de fapt

Cristina Scarlevschi a păstrat o amintire de neuitat din timpul experienței sale la Insula Iubirii în Thailanda. Dansatoarea și-a făcut tatuaj identic alături de alte două ispite cu care a fost în sezonul 9 al emisiunii. Abia acum au arătat fanilor!

Pe Instagram, Cristina Scarlevschi a împărtășit o amintire specială din Thailanda, legată de experiența trăită la Insula Iubirii. În timpul celor 21 de zile petrecute în show, ea și Naba Salem au legat o prietenie strânsă și, în timpul întâlnirilor cu băieții în Phuket, au decis să-și facă un tatuaj comun pentru a marca această experiență.

Ce tatuaj și-au făcut ispitele de la Insula Iubirii

Ambele și-au tatuat cifra 9, simbolul sezonului, pe pumn, ca semn de recunoștință pentru aventura trăită. Ideea le-a inspirat și pe ceilalți participanți. Mattia, impresionat de gestul fetelor, și-a tatuat și el cifra 9 pe pumn.

Dansatoarea originară din Republica Moldova a povestit întreaga întâmplare pe Insta Story, arătând tatuajele făcute comunității sale.

„La date-ul din Phuket, noi cu Naba am fugit de camere și ne-am împiedicat de un tattoo salon și ne-am făcut ambele cifra 9, simbolizând sezonul 9 Insula Iubirii. După, Matti s-a alăturat și el, i-a plăcut ideea”, a explicat ispita feminină.

Ispitele Insula Iubirii, caravană prin țară

După încheierea filmărilor la Insula Iubirii, ispitele au conceput un plan major: să pornească într-un turneu național pentru a se întâlni cu fanii emisiunii. Astfel, a luat naștere caravana „Insula Iubirii seduce”, care a vizitat mai multe orașe din țară.

Cristina, Mattia și Naba au dat startul caravanei, iar apoi ceilalți concurenți au continuat să călătorească prin țară. Oana Monea a ajuns la Constanța, iar Naba, Narcis, Andrușca, Sorin, Cătălin și Mattia au poposit la Craiova, unde au interacționat direct cu telespectatorii, au răspuns la întrebări și au făcut fotografii împreună.

Evenimentele au oferit și ocazia pentru ispitele masculine și feminine de a se cunoaște mai bine, de a lega prietenii și de a petrece timp de calitate alături de public.

