7 persoane rănite într-un accident rutier în Cluj! O ambulanță s-a ciocnit cu o mașină

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc luni seară în județul Cluj, pe DN1 – E60, între Huedin și Șaula. În eveniment au fost implicate șapte persoane, după ce o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Cluj s-a ciocnit cu un autoturism.

Un grav accident rutier s-a produs luni seară pe DN1 – E60, între localitățile Huedin și Șaula, după ce o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Cluj și un autoturism au fost implicate într-o coliziune. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, echipajele de intervenție au acționat rapid la fața locului, fiind necesară descarcerarea unui bărbat din ambulanță, care, din fericire, era conștient.

Situația este însă mult mai gravă pentru o femeie aflată tot în autospecială, care a intrat în stop cardio-respirator. Medici au fost nevoiți să efectueze mai multe manevre de resuscitare, în timp ce alte cinci persoane implicate în accident au primit îngrijiri medicale. La spital au fost transportatedouă femei și doi bărbați, cu vârste cuprinse între 40 și 51 de ani, precum și o fetiță de aproximativ 9 ani.

Accident rutier grav în Cluj

La locul incidentului au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, inclusiv una de terapie intensivă mobilă, și un echipaj SAJ. Impactul puternic a determinat blocarea circulației pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii rutieri desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

„Pompierii cadrul Detaşamentului Huedin intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe DN1 E60, între Huedin şi Şaula. Din primele date, în accident au fost implicate un autoturism şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ). Forţele noastre au descarcerat din ambulanţă un bărbat, care este conştient şi cooperant. Pe de altă parte, o femeie aflată tot în ambulanţă este în stop cardio-respirator şi se aplică manevre de resuscitare, iar alte cinci persoane sunt evaluate medical”, se arată într-o informare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj.

Accidentul a fost raportat în jurul orei 19:55, iar traficul rămâne închis până la finalizarea intervenției și eliberarea carosabilului. Autoritățile fac apel la șoferi să evite zona și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului, pentru a nu îngreuna operațiunile de salvare.

„Accident rutier raportat în jurul orei 19.55, pe DN1 – E60, la ieşire din oraşul Huedin. Din primele date, în eveniment au fost implicate 2 autoturisme, dintre care un echipaj de ambulanţă. Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulaţie. La faţa locului acţionează poliţiştii rutieri pentru efectuarea cercetărilor, precum şi echipaje medicale pentru acordarea de îngrijiri persoanelor implicate”, au transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

