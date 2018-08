Adrian Danciu a descoperit o plantă carnivoră pe un canal din Satu Mare!

Adrian Danciu este un tânăr din comuna Pișcolt, din județul Satu Mare, care a făcut o pasiune pentru plantele carnivore (VEZI DETALII AICI). A studiat de unul singur, cu ajutorul internetului, nopți la rând, pentru a afla cât de multe despre aceste plante. (Super oferte la accesorii gaming ) După ce s-a pus la punct cu cunoștințele a început să cumpere plante carnivore, cărora le-a construit și o seră ce simulează clima tropicală, în care aceste plante se dezvoltă cel mai bine. (CITEȘTE ȘI: INCREDIBILA POVESTE A TAXIMETRISTULUI-POET)

Nu toate plantele pe care le-a studiat au ajuns în colecția sa, dar se pare că studiul nu a fost degeaba, pentru că, de curând, tânărului i-au folosit toate studiile pentru a descoperi o plantă carnivoră pe un canal în zona municipiului Carei, o plantă despre care nici biologii cu diplomă nu știau că se află acolo.

“O descoperire care, pentru mine, înseamnă extrem de mult”

„Într-un weekend am zis să ies din casă și să merg să fac o plimbare, să mă mai destind. Am zis că merg pe canal la Berveni, la opt kilometri de Carei, pentru că știu că e un loc agreat de pescari și doream să văd ce e pe acolo, dacă se prinde pește, ce floră este. A fost cea mai bună alegere pe care o puteam face, pentru că am avut parte de o descoperire care pentru mine înseamnă extrem de mult", spune Adrian Danciu pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Tânărul a văzut pe baltă o plantă care semăna extrem de bine cu ceea ce el cunoștea că este planta carnivoră Utricularia, o plantă fără rădăcină, care plutește pe apă și se hrănește cu insecte, viermi și organisme din apă. Pentru că a fost „prins” nepregătit, respectiv fără aparat foto la el și un recipient în care să transporte planta, tânărul s-a întors acasă doar cu supoziția că a descoperit o plantă carnivoră într-un loc în care nu se știa nimic despre ea.

Protecția Mediului nu știa de existența plantei carnivore

„Am mers acasă cu imaginea plantei în minte și cu frământarea dacă este sau nu este Utricularia. Am deschis internetul în secunda doi când am ajuns acasă și am verificat. Și aveam dreptate, descoperisem Utricularia pe canal la Berveni, așa că a doua zi am revenit în același loc, cu aparatul de fotografiat, pentru a putea să am dovezi cu privire la descoperire, ocazie cu care mi-am luat și eu un exemplar acasă, pentru colecția mea de plante carnivore", adaugă tânărul.

Imediat ce a ajuns din nou acasă, Adrian Danciu a luat legătura cu cei de la Agenția pentru Protecția Mediului, pentru a le povesti despre descoperirea sa, deoarece în studiile de specialitate cu privire la flora din acea zonă nu era specificată această plantă. Ba chiar mai mult, cei de la Protecția Mediului nici nu știau despre ce plantă este vorba.

“Cum o fi ajuns aici, nu știu”

„Au fost surprinși când le-am zis despre descoperire, mi-au cerut poze și să aștept să studieze și ei planta, că nu știau nimic despre ea. În recensământele florei din zonă nu apare, de aceea m-am și entuziasmat așa. Planta e specifică zonei Deltei, nu pentru nordul țării. Cum o fi ajuns aici, nu știu. Ideea e că am descoperit o vegetație bogată din această plantă, care, dacă va fi ocrotită de pescari, se va menține aici", afirmă biologul amator Adrian Danciu, care i-a surprins până și pe biologii cu experiență.

Acum tânărul se simte motivat să facă ieșiri de weekend și pe alte canale din zonă pentru a vedea ce alte plante are ocazia să întâlnească, având încredere că dacă o planta carnivoră specifică Deltei a ajuns la Satu Mare, sunt și alte plante care ar putea să crească în locurile umede din județ.