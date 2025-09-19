A fost cutremur în România, la ora 5:49. Ce magnitudine a avut seismul

Vineri dimineață, România a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter, ce s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Care a fost epicentrul seismului și ce orașe l-au simțit!

România a fost zguduită vineri dimineață, la ora 05:49, de un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter. Seismul a avut loc în zona Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 122,5 kilometri, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe: 54 km nord-vest de Buzău, 59 km est de Brașov, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nord-est de Ploiești, 70 km vest de Focșani și 92 km nord-est de Târgoviște.

Acest eveniment seismologic vine după o serie de 11 cutremure produse în România în luna septembrie, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,3, toate considerate de intensitate redusă. Cele mai puternice seisme din 2025 au fost înregistrate pe 13 februarie, în județul Buzău, și pe 11 mai, în Vrancea, ambele având magnitudinea 4,4. În septembrie 2024, un cutremur de 5,4 în județul Buzău a fost cel mai semnificativ eveniment seismologic al anului trecut.

Ce spun specialiștii despre cutremur

Specialiștii atrag atenția că România rămâne o zonă cu activitate seismică intensă, iar posibilitatea unui cutremur major nu poate fi exclusă. Gheorghe Mărmureanu a explicat că analizele istorice arată o ciclicitate a marilor cutremure, avertizând că riscul unei replici de magnitudine mare, asemănătoare tragediei din 1977, rămâne real.

„Trebuie să ne fie clar că nu vom scăpa de un viitor mare cutremur. Noi avem o hartă a cutremurelor puternice de pământ și istoria lor din ultimii 300 de ani, pe teritoriul României, în baza căreia analizăm date despre acest tip de amenințări. Potrivit cercetărilor noastre, următorul cutremur foarte puternic ne-ar putea lovi în jurul anilor 2039–2040”, a declarat Gheorghe Mărmureanu la B1TV.

