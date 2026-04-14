A fost desemnată cea mai bună țară din lume. De ce tot mai mulți aleg să se mute aici

Numeroase persoane aleg să își părăsească țara de origine pentru a-și construi un viitor mai bun în străinătate, iar cele mai recente analize internaționale indică direcțiile cele mai avantajoase pentru această schimbare.

Indicele Oportunităților Henley 2026 a evalut statele în funcție de factori esențiali precum nivelul veniturilor, accesul la educație, mobilitatea socială și standardul de viață și a ajuns la o concluzie sigură.

Cea mai bună țară pentru a trăi

Clasamentul evidențiază acele țări care reușesc să transforme cel mai eficient educația și competențele profesionale în succes pe piața muncii. Pe primul loc se situează Elveția, care obține un scor de 86 din 100, confirmându-și reputația de destinație ideală pentru cei care caută stabilitate și dezvoltare.

Această poziție este susținută de un echilibru solid între economie puternică, stabilitate politică și servicii publice de calitate. Sistemul educațional performant și infrastructura bine pusă la punct contribuie la crearea unui mediu favorabil progresului. În plus, orașe precum Zurich și Geneva oferă oportunități extinse în domenii precum finanțele, comerțul internațional și cercetarea, facilitând dezvoltarea unor cariere durabile.

Un aspect important evidențiat de acest indice este legătura directă dintre calitatea studiilor și mediul în care absolvenții își construiesc cariera. Elveția excelează tocmai prin această capacitate de a valorifica educația în rezultate concrete.

Pe locurile următoare se află Singapore și Australia, ambele remarcându-se prin economii dinamice și sisteme educaționale solide. Regatul Unit și Statele Unite continuă să fie puncte de referință globale, în timp ce Canada atrage prin politici favorabile imigrației.

Europa rămâne competitivă, iar țări precum Austria și Italia oferă oportunități relevante. Totodată, state precum Portugalia sau Grecia, deși mai jos în clasament, prezintă un potențial în creștere, mai ales în domenii precum turismul și serviciile.

