A lăsat cavalerismul în parcare! Nicolai Tand a urcat primul în Porsche

Ce merge după o masă bună? O plimbare lungă! E firesc ca un maestru bucătar precum Nicolai Tand să știe asta. Câștigătorul de la Asia Express din 2024 și-a luat și soția la plimbărică, deși Porsche e mai degrabă mașină de burlaci. Oricum, se întrevede un pic de midlife crisis după modul în care își tratează perechea la plecare. CANCAN.RO are imaginile, n-are cum s-o dea la întors!

Deși se laudă că are mai multe mașini cool, gen Dacia 1300, de data asta Nicolai Tand a decis să scoată la plimbare un banal Porsche, indiciul definitiv al unui midlife crisis. Nicolai Tand și Monica Balaj, fost model, se potrivesc atât de bine! Pașii lor sunt practic sincronizați în timp ce se bucură de aerul curat. Nicolai poartă o jachetă cam subțire, poate vrea să se călească așa cum călește el niște ceapă când se apucă de un papricaș tradițional de Maramureș, de unde sunt amândoi plimbăreții.

Nicolai Tand și soția, plimbare în doi prin pădure

Obișnuit probabil cu organizarea aproape militară dintr-o bucătărie, Nicolai Tand a venit cu bocancii, cu toate că pare că și-a uitat șireturile acasă. Monica, în schimb, e mai cu capul pe umeri, are niște pantofi sport, evident nu avea de gând să intre pe poteci și să caute mânătărci (sau porcini, cum le spun marii bucătari).

Dar ce se întâmplă la final ne cam lasă cu gura căscată. De altfel, a pățit-o și soția lui Nicolai, Monica. Nicolai se duce la Porsche, își deschide portiera, urcă, în timp ce Monica se uită efectiv siderată. ”A uitat de mine?”, parcă zice privirea ei. Efectiv Monica rămâne puțin cam stupefiată de neglijența a lui Nicolai. Vraiment, Nicolai, din câte știm ți-ai cunoscut soția la Paris, un oraș al iubirii, al eleganței desăvârșite. Și uiți să deschizi portiera pentru ”madame”? Tut tut. Mais, se poate?!

A uitat de ea, dar a dres-o rapid cu un zâmbet!

În cele din urmă urcă și Monica. N-avem parte de o scenă dramatică, însă. Monica trece rapid peste incident, că doar sunt împreună de atâta timp, ori îl cunoaște bine pe Nicolai și s-a obișnuit, ori are maturitatea să-și aleagă bătăliile, cum fac cuplurile cu vechime.

Ba, mai mult, după ce urcă în mașină, imaginile o arată pe Monica Balaj râzând! Asta e culmea! Ce i-o fi spus Nicolai? Oare i-a zis în glumă: ”Am vrut să văd dacă pornește. Dacă nu pornea, te puneam să mă împingi un pic, s-o pornesc din ambreiaj, ca pe Dacie, pe vremuri”? Poate.

Sau poate Monica i-a zis: ”Mai știi ce galant erai la Paris când ne-am cunoscut?”, iar el s-a fâstâcit, ca orice băiat bun, dar distrat. Până la urmă plimbarea s-a terminat cu bine și cuplul pleacă în Porsche. Oricum Nicolai Tand rămâne cu o neglijență la dosar și trebuie supravegheat, publicul merită să afle dacă a fost scăpare de moment, așa cum, de altfel, este posibil.

