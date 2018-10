A murit actorul rus Nikolai Karachentsov: ”Confirmăm acest lucru!”

Cunoscutul actor rus, Nikolai Karachentsov, a murit vineri, la Moscova. Nenorocirea s-a petrecut cu o zi înainte ca actorul să împlinească 74 de ani. Fiul său, Alexei Karachentsov, a convirmat decesul.

„Da, confirmăm acest lucru. S-a întâmplat în unitatea de terapie intensivă a spitalului 62 din Moscova, la ora 8:50”, a spus acesta. (CITEȘTE ȘI: A MURIT WHISPER, ULTIMUL CÂINE DIN RASA CORGI AL REGINEI ELISABETA A LL-A!)

„Nikolai a murit astăzi”, a declarat și soția actorului, Lyudmila Porgina, agenției TASS. Ea a adăugat că data funeraliilor nu a fost încă stabilită. (CITEȘTE ȘI: MARIN BURLEA, MEDICUL CARE A SALVAT VIAȚA UNUI COPIL HRĂNINDU-L CU CIOCOLATĂ, A MURIT!)

Karachentsov a fost unul dintre cei mai populari actori ruși. A jucat în zeci de filme, cum ar fi Elder Son, Dog in the Manger, White Dew,The Trust That Went Bust și A Man from the Boulevard des Capucines. (CITEȘTE ȘI: MAGDALENA ȘERBAN, CRIMINALA DE LA METROU, CONDAMNATĂ LA ÎNCHISOARE PE VIAȚĂ)