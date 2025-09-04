A murit Horațiu Belu! Este doliu în sportul românesc

Este doliu în sportul românesc! Horațiu Belu, arbitru și membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor, a murit. Anunțul decesului a fost făcut public de către Federația Română de Handbal.

Horațiu Belu, fostul arbitru de handbal, care a reprezentat România timp de 15 ani ca observator al Federației Europene de Handbal (EHF) a murit. În ultimii ani de viață, mai exact în anul 2022, Horațiu Belu a fost împlicat într-o controversă cu o sportivă minoră.

Acesta a fost acuzat că i-ar fi făcut observații indecente unei tinere arbitre în legătură cu vestimentația sa. Arbitrul nu a recunoscut nimic și a negat vehement acuzațiile. La vremea respectivă, Federația Română de handbal i-a suspendat activitatea 8 etape și l-a amendat cu suma de 1.500 de lei. Ulterior, sancțiunea a fost anulată.

Miercuri, 3 septembrie, Horațiu Belu a încetat din viață. Anunțul decesului său a fost făcut pe pagina de Facebook a Federației Române de Handbal. Oficialii au amintit realizările sale profesionale și au transmis condoleanțe familiei îndurerate.

„Cu profundă tristețe, am aflat vestea trecerii în neființă a lui Horațiu Belu, fost arbitru, fost membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor și fost observator EHF timp de peste 15 ani. Un profesionist desăvârșit, respectat în lumea handbalului din România, Horațiu Belu a contribuit decisiv la progresul arbitrajului românesc prin traducerile și interpretările de regulament la care a lucrat. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe.Odihnă veșnică, Horațiu!”, a transmis Federația. Handbalul românesc.

Decesul fostului arbitru zguduie lumea sportului românesc la doar câteva săptămâni după Alexandru Muraru, fost handbalist de performanță la CSM Focșani, a murit la 22 de ani. Tânărul era polițist în Vrancea și lucra la Poliția Transporturi Feroviare.

Nenorocirea s-a petrecut în noaptea de 2 spre 3 august, atunci când împreună cu doi prieteni, Alexandru s-a urcat pe capota autoturismului în care era pasager. Șoferul a pus frână brusc, iar tânărul a căzut și s-a lovit puternic. Câteva ore mai târziu, starea polițistului s-a agravat și a intrat în șoc traumatic sever. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, inima lui Alexandra s-a oprit.

