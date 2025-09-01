Doliu în lumea sportului! Un portar de 33 de ani a murit pe teren, în timpul meciului

Doliu în lumea fotbalului! Daniel Gomes Vila, portarul de la CF Montija, s-a stins din viață la doar 33 de ani. Acesta s-a prăbușit pe teren, în timpul unui meci. Echipajele de salvare au ajuns imediat la fața locului, dar nu au mai putut face nimic pentru el.

Duminică, 31 august 2025, Daniel Gomes Vila a murit în timpul unui meci amical. Echipa sa, CF Montija, s-a confruntat cu CF Zuazo. Portarul spaniol s-a prăbușit la pământ chiar în ultimele minute ale partidei.

Cauza morții portatului de 33 de ani

Daniel Gomes Vila, un portar din Spania, s-a prăbușit pe teren în ultimele minute ale unui meci amical dintre echipa sa, CF Montija, și CF Zuazo. Sportivul tocmai ce primise un gol și trimisese mingea astfel încât colegii lui să reia jocul de la centrul terenului.

Jucătorii s-au îndreptat imediat către Daniel atunci când l-au văzut la pământ și au făcut tot posibilul să aibă grijă de el până la sosirea echipajelor de salvare. În scurt timp, a sosit o ambulanță care l-a transportat pe portat la spital.

Din nefericire, în drum spre unitatea medicală, sportivul s-a stins din viață. Ulterior, trupul neînsuflețit a fost preluat și transportat la medicină legală pentru autopsie. Medicii legiști au constat că Daniel Gomes Vila a suferit un infarct, aceasta fiind cauza morții.

Daniel Gomez Vila nu mai jucase fotbal de ceva timp, iar acum se afla în probe la CF Montija. În această perioadă, portarul a intrat pe teren pentru câteva meciuri, însă nu trecuse încă prin vizita medicală obligatorie.

Sportivul a lăsat multă durere în urma sa. Colegii de la CF Montija au transmis un mesaj emoționant de condoleanțe pe pagina oficială a echipei. Aceștia și-au arătat sprijinul față de familie și prieteni.

„Dani. Portar, coechipier și prieten al Montija. Consiliul de administrație și fiecare dintre coechipierii noștri doresc să ofere tot sprijinul și cele mai sincere condoleanțe familiei, celor dragi și prietenilor lui Daniel în aceste momente dificile. Mereu în inima Montija, Dani, odihnește-te în pace”, a transmis echipa CF Montija.

