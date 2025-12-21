Acasă » Știri » A sărăcit și a ajuns la sapă de lemn! Motivul real pentru care Marina Dina a acceptat să participe la Survivor 2026 de la Antena 1

De: Anca Chihaie 21/12/2025 | 09:11
De ce participă Marina Dina la Survivor/Foto: captură video

Marina Dina se află într-un nou punct de cotitură al vieții sale, iar participarea la Survivor 2026, emisiunea difuzată de Antena 1, marchează începutul unei etape pline de provocări personale și profesionale. Iată care este motivul real pentru care Marina Dina a acceptat să participe la Survivor 2026!

Fosta asistentă TV, care în urmă cu mai mulți ani domina micul ecran și era asociată cu o viață lipsită de griji, se pregăște acum pentru una dintre cele mai dure competiții televizate, într-un moment în care realitatea financiară și responsabilitățile de mamă cântăresc mai mult ca oricând.

Deși a avut o carieră solidă în televiziune și a cunoscut succesul în anii de glorie ai divertismentului TV, Marina Dina a descoperit că menținerea unui stil de viață premium vine cu costuri ridicate, mai ales în lipsa unei stabilități profesionale continue. După ce a devenit mamă și și-a reorganizat prioritățile, vedeta a fost nevoită să facă ajustări importante, atât în viața personală, cât și în cea financiară. În spatele aparențelor, tranziția de la expunerea constantă pe ecran la un ritm mai echilibrat s-a dovedit mai dificilă decât părea.

În ultimii ani, Marina Dina s-a concentrat în special pe creșterea copiilor, încercând să găsească un echilibru între rolul de părinte și dorința de a-și relansa cariera. Separarea de tatăl copiilor a adus noi responsabilități logistice și emoționale, iar împărțirea timpului între cei mici și activitățile profesionale a devenit o adevărată provocare. Chiar dacă cei doi copii petrec timp atât cu mama, cât și cu tatăl lor, organizarea vieții de zi cu zi s-a dovedit complicată, mai ales în lipsa unui sprijin constant.

„Copiii mei oricum au călătorit mult, încă de când erau mici, de pe vremea când încă eram împreună cu tatăl lor. Dar mie personal, asta îmi lipsește cel mai mult, să călătoresc. Iar aici e importantă și partea financiară, deoarece eu sunt obișnuită la un anumit standard, iar asta poate fi destul de costisitor.

Eu nu am găsit echilibrul de care aș avea nevoie, între viața de mamă și carieră. Copiii stau și la tatăl lor, iar atunci când stau la mine, este destul de complicat. A fost o perioadă în care am avut și bonă, dar mă costa mai mult bona decât câștigam eu. De aceea nu am găsit o soluție bună pentru situația asta. Dar din toamnă, după ce voi reîncepe orele, va fi totul în regulă”, a declarat Marina Dina pentru CANCAN.

Unul dintre momentele care au reflectat cel mai clar schimbările prin care a trecut Marina Dina a fost renunțarea la ajutorul unei bone, o decizie luată strict din considerente financiare. Costurile ridicate ale acestui serviciu au depășit, la un moment dat, veniturile obținute, ceea ce a obligat-o să regândească întregul sistem de organizare a familiei. Astfel de compromisuri au scos la iveală realitatea din spatele unei imagini publice care, mult timp, a fost asociată cu luxul și confortul.

