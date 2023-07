A sărit pe saltele, iar în urmă cu 6 ani era angajat pe vapor. Acum e campion mondial pentru România. Povestea lui Constantin Popovici

Constantin Popovici (35 de ani) are o poveste impresionantă de viață. În urmă cu câţiva ani, lucra pe vapoare, iar acum a ajuns campionul României de la Fukuoka. Drumul până la aur a fost plin de greutăți, antrenamente de unul singur și multă muncă.

Constantin Popovici şi Cătălin Preda au impresionat o lume întreagă, după ce au câștigat medalia de aur, respectiv argint la Campionatul Mondial de sărituri în apă de la mare înălţime din Japonia. Ani la rând au muncit pe brânci pentru aceste victorii, s-au antrenat în bazine fără apă, unde săreau pe saltele. Acum, culeg roadele muncii lor și sunt aplaudați de toată țara și nu numai.

CITEȘTE ȘI: CUM A JUSTIFICAT DAVID POPOVICI LOCUL 6 ÎN PROBA DE 100 DE M LIBER, DEȘI ERA MARELE FAVORIT LA MEDALIA DE AUR: „TREBUIE SĂ-MI IAU ȘI NIȘTE TIMP LIBER”

Constantin are o poveste impresionantă de viață. S-a retras în 2011, apoi a continuat să se antreneze de plăcere. Era singurul român care participase la proba de sărituri în apă la Jocurile Olimpice, la ediția din 2008, de la Beijing. În 2017, viața lui lua o altă întorsătură. Popovici ajungea să lucreze pe vase de croazieră, unde făcea salturi în apă de pe vapoare. Nu a renunțat la pasiunea lui pentru acest sport, așa că a continuat să facă totul din plăcere.

CITEȘTE ȘI: STRIGĂTUL NOULUI CAMPION MONDIAL LA SĂRITURI DE LA MARE ÎNĂLȚIME. „ÎN ROMÂNIA E PUȚIN INTERES. E TRIST!”

Constantin Popovici, drum greu spre succes

Acum șase ani, Constantin Popovici arăta, într-un reportaj realizat de GSP, condițiile în care se antrena el și alți 140 de sportivi. Se pregăteau, la acea vreme, în bazinul de la „23 august”, care nu avea apă și trambuline. Nu existau condiții necesare pentru un antrenament profesionist. Popovici sărea pe saltele, într-un bazin în care nu era apă. Nici în prezent nu există un bazin cu trambuline în Capitală, pentru că „Lia Manoliu” și „Tineretului” sunt închise. Într-adevăr, în apropiere de București (Otopeni) este un astfel de bazin, modern, unde a avut loc în 2022, Campionatul European de juniori.

„Nu mă credea nimeni, la Mondial, că nu am bazin și mă antrenez doar pe saltele. Apoi s-a umplut, dar condițiile m-au făcut să renunț. Acum, am contracte de 6-10 luni pe vase de croazieră. Caraibe. Fac salturi în apă pe vapor”, spunea Constantin Popovici, în 2017, pentru sursa citată.

Constantin Popovici a revenit în 2018 la concursurile de sărituri. Cu timpul, el a trecut la săriturile de la mare înălțime, 27 de metri. În ultimii doi ani, Popovici a înscris rezultate uimitoare. Anul trecut, a luat medalia de aur la Campionatul European de la Roma, în 2023 a devenit campion mondial la Fukuoka.

Constantin Popovici a devenit campion mondial pe cheltuiala lui

Imediat după ce a luat medalia de aur la Fukuoka, Popovici a ținut să spună câteva lucruri despre victoria lui. Sportivul susține că a devenit campion mondial datorită banilor pe care i-a câștigat cu oase rupte. A muncit pe brânci, peste hotare, pentru a se putea antrena cum trebuie și pentru a câștiga aurul în Japonia.

„În ale țări, interesul e aproape zero. În România e puțin interes, ar trebui mai mult, pentru că avem cei mai buni săritori din lume. E puțin trist că ești singur. Eu m-am antrenat de multe ori singur, pe cheltuiala mea. Ei vor să ieși campion mondial, dar nu prea se dau bani. Mai sunt alte sporturi, precum săriturile în apă.

Dacă s-ar investi mai mult, poate am ajunge unde am fost odată. Eu am fost pe locul 8 în lume în 2008. M-am lăsat în 2011 din cauza asta, apoi am revenit în 2018. Am revenit de plăcere. Eu fac asta pentru mine.

De asta am investit banii mei, pe care i-am câștigat cu oase rupte. Nu aștept de la nimeni să facă ceva pentru mine, că s-ar putea să aștept mult și bine”, a declarat Constantin Popovici după aurul de la Fukuoka.