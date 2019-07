Abi Talent, puștiul care s-a îmbogățit din YouTube, intră concurent în casa Puterea Dragostei!

Cel care a făcut acest anunț este chiar Nelson Mondialu’, tatăl lui Livian de la Puterea Dragostei. Acesta susține că în casă va intra nimeni altul decât Abi Talent, cel mai în vogă personaj de pe YouTube-ul românesc.

Regele Youtube-ului va intra în casa Puterea Dragostei – asta susține Nelson Mondialu’ într-o filmare pe contul lui de Youtube. Tatăl vonvurentului Livian susține că Abi îi va lua locul lui Jador. Nelson nu explică însă de unde are aceste informații iar internauții îl acuză că a lansat ipoteza doar pentru a face mai multe vizualizări cu postarea lui.

Abi Talent are 18 ani și este superstar pe Youtube. Cântă trap cu influențe de manea, folosește un limbaj trivial și este în război declarat cu 5Gang cărora le reproșează că-l copiază. S-a lansat în urmă cu un an cu piesa ”Papuci Gucci” care a strâns 21 milioane de vizionări.

Abi Talent a făcut senzație pe Youtube!

Puștiul-minune a rupt în două vizualizările de pe Youtube. A fost numărul 1 în trending timp de mai multe săptămâni și a ajuns la un record de accesări într-un timp extrem de scurt.

„Acum câteva luni a ieșit pe piața muzicală melodia «Papuci Gucci», melodie care m-a pus pe primul loc în trending, acolo unde am și rămas mult timp. Mă ascultă fel și fel de oameni, puști de generală, de liceu și golani. Îmi place asta. Talentul meu nu se referă doar la talentul muzical, eu când zic talent, zic haz, finețe, caracter. De acolo vine numele meu, «Abi talent». Am văzut cum toți youtuberii de la noi din țară au început să facă piese trap și am zis că trebuie să le arăt eu cum se face, să fiu un exemplu de urmat, «king abi»”, a povestit tânărul artist pentru o publicație din România.

