Abush spune că a fost atras într-o capcană și îi cere Andreei Bostănică banii și limuzina înapoi: ”A intervenit o situație gravă”

Scandalul explodează între Abush și Andreea Bostănică, iar miza e uriașă! După o despărțire tensionată, cu acuzații grave în culise, afaceristul trece la atac în instanță. Nu e vorba doar de bani, ci și de cadouri de lux care acum sunt revendicate oficial. Iubirea s-a transformat într-un război cu pretenții de sute de mii de euro, dar și amenințări serioase!

Akbar Abdullaev, cunoscut sub numele de Abush, fostul iubit al Andreei Bostănică, a oferit la începutul acestui an un interviu exploziv pentru CANCAN.RO (citește AICI), în care a făcut dezvăluiri-bombă. Afaceristul a povestit cum s-au cunoscut, cum a evoluat povestea de dragoste la început și cum s-a ajuns, în final, la un război.

Potrivit declarațiilor sale, Andreea ar fi fost cea care a făcut primul pas, însă Abush spune că și-a dat seama destul de rapid că ar fi fost atras într-o capcană. În timp, dovezile ar începe să confirme această versiune…

Abush vrea 175.000$ și un G-Class înapoi de la Andreea Bostănică

Abush a pornit ofensiva împotriva Andreei Bostănică și a mamei sale. Asta după ce relația lor s-a rupt brusc, pe fondul unor presupuse amenințări pe care acesta le-ar fi primit de din partea lor. Iar odată cu finalul poveștii, Abush pare decis să-și recupereze „investiția”. Astfel, a ajuns să o acționeze în instanță nu doar pentru un împrumut consistent, ci și pentru cadourile oferite de-a lungul relației.

Abush a revenit cu un al doilea proces, de data aceasta cerând și restituirea unei limuzine evaluată la peste 100.000 de euro.

”Procesul nr. 1 – Solicităm restituirea sumei de 175.000 USD, acordată cu titlu de împrumut societății ELEGANCE BY ANDREEA BOSTĂNICAĂ SRL, în cadrul căreia doamna Andreea Bostănică deține calitatea de administrator și asociat unic.

Suma a fost pusă la dispoziția societății cu o destinație determinată, respectiv dezvoltarea activității comerciale, însă fondurile au fost deturnate de la scopul convenit, fiind utilizate de către administrator în interes personal”.

Procesul nr 2 deschis împotriva doamnei Angela Bostănică, unde solicităm revocarea donației și restiuirea acelui automobil Mercedes G Class sau contravaloarea acestuia.

Astfel, cum a declarat și domnul Akbar Abdullaev în interviu, inițial i-a pus la dispoziție autoturismul pentru a se deplasa în Republica Moldova, iar ulterior a decis să i-l ofere cu titlu de donație.

După a intervenit, însă, o situație gravă, în cadrul căreia mama și fiica au formulat amenințări directe, susținând că vor apela la persoane influente pentru a-i face rău”, au declarat pentru CANCAN.RO reprezentanții legali ai lui Abush.

Dar adevărata bombă abia acum vine! Abush este pregătit să scoată la iveală detalii neștiute până acum despre Andreea Bostănică și oamenii din jurul ei. Cine se ascunde, de fapt, în spatel ei? Rămâi pe CANCAN.RO, pentru că urmează dezvăluiri de senzație.

