Accident grav în Popești. Un bărbat a murit și șapte persoane au ajuns la spital în stare gravă

Un accident rutier grav a zguduit miercuri dimineață localitatea Popești, lăsând în urmă un bărbat decedat și mai multe persoane rănite. Autoritățile au intervenit prompt pentru a acorda ajutor victimelor și pentru a gestiona situația la fața locului. În urma impactului, un bărbat și-a pierdut viața, iar alte șapte persoane au ajuns la spital.

Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineață în localitatea Popești, din județul Argeș, soldat cu un deces și mai multe persoane rănite. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș, două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar bilanțul este unul tragic.

Șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate la unități spitalicești cu ajutorul echipajelor SMURD și al Serviciului de Ambulanță Județean. Pentru gestionarea situației, la fața locului au acționat o autospecială de stingere, una de descarcerare, o ambulanță SMURD și trei echipaje SAJ Argeș.

„O persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 76 de ani, decedată; trei persoane de sex masculin, cu vârste de aproximativ 40, 50, respectiv 58 de ani, au fost preluate şi transportate la spital cu o autospecială transport personal şi victime multiple; o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 47 de ani, preluată şi transportată la spital de echipajul SMURD”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Încă un accident rutier în această dimineață

Miercuri dimineață, 10 septembrie, în jurul orei 07:40, două autoturisme au fost implicate într-un accident pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia. Potrivit reprezentanților ISU Alba, din primele informații nu există persoane încarcerate, iar la fața locului intervin pompierii cu o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță pentru a acorda sprijin victimelor și a asigura zona.

