Accident grav pe DN6, lângă Mehadia! O tânără de 24 de ani a murit în urma impactului dintre un TIR și un autoturism

Accident tragic pe DN6, în apropierea localității Mehadia. Un TIR și un autoturism au intrat în coliziune, impactul fiind unul violent. În urma celor întâmplate, o tânără de numai 24 de ani a murit. Alte două persoane, dintre care și un minor, au fost transportate de urgență la spital. Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul s-a produs miercuri după-amiază, 10 iunie, pe DN 6, în apropierea localității Mehadia, județul Caraș-Severin. În eveniment au fost implicate un autoturism și un TIR. Din cauza intervenției și a cercetărilor efectuate de autorități, circulația pe DN 6 a fost întreruptă în ambele direcții, traficul fiind redirecționat pe ruta Iablanița – DC31 – DN57B.

O tânără de 24 de ani a murit

După producerea accidentului, alarma a fost dată imediat. La fața locului au intervenit pompierii din Băile Herculane și Caransebeș, alături de echipaje SMURD și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, mobilizate pentru acordarea primului ajutor victimelor.

Din primele informații, în autoturism se aflau trei persoane, respectiv doi adulți, dintre care unul inconștient, încarcerat, și un minor, conștient. O tânără de 24 de ani, care se afla pe bancheta din spate a mașinii, a fost găsită în stare de inconștiență.

„Pompierii militari cărășeni intervin în aceste momente pentru gestionarea unui accident rutier produs pe raza localității Mehadia, în care au fost implicate un autotren și un autoturism. Din primele informații, în autoturism se aflau trei persoane, respectiv doi adulți, dintre care unul inconștient, încarcerat și un minor, conștient. Șoferul autotrenului este conștient”, au transmis autoritățile.

Cadrele medicale ajunse la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, pentru ea nu s-a mai putut face nimic. Decesul a fost declarat la fața locului. Șoferul autoturismului, un bărbat de 40 de ani, a fost preluat în stare gravă și transportat la Spitalul Municipal Orșova.

De asemenea, un copil de aproximativ 3 ani, aflat în mașină și conștient în momentul intervenției, a fost dus la spital pentru investigații medicale. În ceea ce privește șoferul TIR-ului, acesta a scăpat nevătămat. Bărbatul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar oamenii legii fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.

CITEȘTE ȘI:

Tragedie în Capitală! Un motociclist în vârstă de 26 de ani a murit după ce a intrat într-un tramvai

Un copil de 2 ani a fost găsit fără viață într-un apartament din Galați. Ce s-a întâmplat cu micuțul