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Aceste două tinere au murit înecate! Studentele au fost luate de valuri, în timp ce dormeau pe plajă

De: Anca Chihaie 19/06/2026 | 18:37
Aceste două tinere au murit înecate! Studentele au fost luate de valuri, în timp ce dormeau pe plajă
Foto: social media
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O tragedie petrecută pe litoralul Californiei a șocat comunitățile locale și mediul universitar, după ce două tinere studente au murit în urma unui incident dramatic produs pe o plajă cunoscută pentru relieful său spectaculos, dar și pentru condițiile periculoase ale mării. Cele două victime au fost surprinse de forța oceanului în timpul nopții și au fost trase în larg de curenții puternici, în circumstanțe care fac acum obiectul unei anchete desfășurate de autorități.

Incidentul a avut loc pe Panther Beach, o zonă de coastă situată în apropierea orașului Santa Cruz, unde în ultimele zile au fost semnalate valuri de dimensiuni neobișnuite și curenți marini extrem de puternici. Salvatorii au fost alertați după dispariția celor două tinere, iar operațiunea de căutare s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore, în condiții dificile.

Două tinere au murit pe litoralul Californiei

Victimele au fost identificate ca fiind Harshita Nair, în vârstă de 21 de ani, și Mahial Sran, de 20 de ani. Ambele proveneau din Fremont, California, și erau prietene apropiate încă din perioada liceului. După finalizarea studiilor secundare, fiecare și-a continuat pregătirea academică în domenii diferite, fiind considerate studente promițătoare, cu perspective importante pentru viitor.

Cele două tinere se aflau într-o zonă aflată între formațiuni stâncoase de pe coastă. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca acestea să fi adormit pe plajă înainte de a fi surprinse de creșterea nivelului apei și de valurile care au lovit țărmul cu o intensitate neobișnuită. În astfel de condiții, chiar și persoanele aflate la o distanță aparent sigură de ocean pot fi luate prin surprindere de așa-numitele „sneaker waves”, valuri puternice care pătrund brusc mult mai departe pe uscat decât valurile obișnuite.

Echipajele de intervenție au mobilizat resurse importante pentru localizarea victimelor. La operațiune au participat salvamari, pompieri. După eforturi susținute, trupurile celor două studente au fost descoperite, iar decesul acestora a fost confirmat de autoritățile din comitatul Santa Cruz.

Harshita Nair urma cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității California Berkeley, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Statele Unite. Prietena sa, Mahial Sran, studia sănătate publică la Universitatea de Stat din San Jose și își completa activitatea academică printr-un loc de muncă part-time.

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