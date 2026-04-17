Acuzații la adresa foștilor socri ai Andreei Popescu? Cine susține că ar plăti oameni să o denigreze pe fosta noră

Andreea Popescu pare fericită cu noua etapă din viața ei. După divorțul de Rareș Cojoc, este foarte activă pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, este ținta unor comentarii răutăcioase, iar fanii susțin că ar fi implicați chiar foștii socri.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat oficial la începutul acestui an. Decizia de a merge pe drumuri separate a șocat pe toată lumea. Totuși, părinții lui Rareș nu au fost atât de surprinși, ba mai mult, ar fi trecut foarte repede peste situație. Acum, la câteva luni distanță, Andreea pare să radieze de fericire, iar asta se poate observa din imaginile pe care le postează pe pagina sa de Instagram. De curând, a publicat mai multe fotografii, însă câteva comentarii nu au putut trece neobservate. Bruneta este atacată de câteva conturi ce par a fi false, iar fanii ei susțin că ar putea fi în spatele lor chiar foștii socri, care ar încerca să o denigreze pe vedetă.

Acuzații la adresa foștilor socrii ai Andreei Popescu?

Fosta dansatoare a Deliei este din nou în centrul atenției. După ce a divorțat de soțul ei, Andreea pare mai fericită ca niciodată. Cu toate acestea, comentariile pe care le primește în ultimul timp scot la suprafață întrebări fără răspuns. Recent, aceasta a postat pe pagina sa de Instagram mai multe imagini, însă a primit comentarii care sunt menite să o atace.

„De la cine ai primit sacoul ăla, care te face atât de p*nibilă, că îți este prea mare. HA,HA,HA!”, arată unul dintre comentarii.

Nu este singurul de acest fel, iar fanii ei și-au pus un semn de întrebare uriaș. O fană susține că în spatele conturilor care scriu comentarii răutăcioase ar fi, de fapt, oameni plătiți de foștii ei socri. Aceasta crede că ei ar plăti pe cineva să o denigreze pe fosta noră. În plus, persoana care a lăsat comentarii la cea mai recentă postare a fost prezentă în multe alte postări, lăsând mesaje jignitoare. Până acum nu au fost oferite mai multe detalii sau explicații.

„Păi cred că e plătită de foștii… socri! Altfel nu se explică, e peste tot în postări și comentează aiurea-n tramvai… mai e și agramată”, spune una dintre fanele Andreei.

VEZI ȘI: Andreea Popescu către Dan Alexa: “Asumă-ți relația!” După divorț, fosta dansatoare i-a dat ultimatum amantului

Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: „Doar noi doi”