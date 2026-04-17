Rareș Cojoc exultă, după ce s-a aflat ”chinul” Andreei pentru a deveni ”oficiala” lui Dan Alexa: ”Minciunile nu durează”

După ce seara trecută am venit cu ultimele știri din culisele amantlâcului dintre Andreea Popescu și Dan Alexa, Rareș Cojoc a reacționat cu un mesaj t. Dansatorul a vrut să transmită un mesaj clar, dar într-o manieră finuță, ca un gentleman și a scris pe pagina oficială de Instagram un citat în limba latină. CANCAN.RO l-a tradus, iar în următoarele rânduri veți afla ce a vrut să spună „autorul” și care este legătura cu fosta lui soție.

Divorțul dintre Rareș Cojoc și Andreea Popescu a fost un subiect extrem de controversat, mai ales când la iveală au ieșit detalii incendiare despre dansatoarea Deliei care nu i-a fost credincioasă soțului și l-a înșelat cu nimeni altul decât Dan Alexa. Nu a fost doar o aventură de moment, pentru că așa cum v-am povestit în alt articol, sursele noastre spun că Andreea Popescu este îndrăgostită până peste cap de antrenor și ar face orice pentru a avea o relație oficială cu acesta. După ce a fost „evacuată” din penthouse-ul de 4 milioane de euro, unde stătea alături de Rareș, influencerița a început să facă „deplasări” dese pe la Timișoara pentru a-i intra în grații lui Dan Alexa. (VEZI AICI MAI MULTE)

Rareș Cojoc rupe tăcerea

După ce povestea dintre Dan Alexa și Andreea Popescu a fost expusă public, cu lux de amănunte de CANCAN.RO, parcă Rareș Cojoc s-a simțit eliberat că lumea a aflat și de această parte a unei povești nespuse și a pus un mesaj tranșant cu direcție pentru mama copiilor lui. Citatul este în latină și sună cam așa:

Stați fără grijă, noi l-am tradus, cuvânt cu cuvânt, iar esențialul este unul singur că adevărul mereu iese la iveală.

„Minciunile nu durează mult timp”, a scris Rareș Cojoc, pe Instagram.

Rareș Cojoc a vrut să treacă peste infidelitatea fostei soții

CANCAN.RO v-a povestit în trecut, cum Andreea Popescu a călcat strâmb și a avut o aventură furtunoasă cu Dan Alexa. Rareș Cojoc a aflat, dar de dragul căsniciei și al copiilor a încercat să treacă totul cu vederea, dar știți cum este, omul poate mai iartă, dar nu uită. După multe încercări, relația celor doi s-a consumat, iar ce s-a ales, știm cu toții. Cei doi au ajuns să fie protagoniștii unuia dintre cele mai mediatizate divorțuri din România.

