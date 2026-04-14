Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: „Doar noi doi”

După o perioadă marcată de schimbări importante în viața personală, Rareș Cojoc și Andreea Popescu continuă să își organizeze viața de familie într-un mod adaptat noii realități. Deși relația lor de cuplu s-a încheiat, cei doi rămân implicați activ în creșterea și echilibrul celor trei copii pe care îi au împreună.

În perioada sărbătorilor pascale, cei doi au ales să lase deoparte diferențele și să petreacă timp împreună, recreând pentru scurt timp atmosfera unei familii unite. Întâlnirea a avut loc în locuința în care au trăit în trecut, oferind copiilor ocazia de a se bucura de o experiență familiară și liniștitoare. Gestul lor a reflectat preocuparea comună pentru stabilitatea emoțională a celor mici, în contextul schimbărilor recente din viața lor.

Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță

La scurt timp după această reuniune de familie, drumurile celor doi s-au separat din nou, fiecare revenind la programul său obișnuit. Rareș Cojoc a ales să plece într-o vacanță în afara țării, alături de fiul său cel mare. Destinația aleasă a fost Glyfada, o zonă cunoscută din Grecia, apreciată pentru plajele sale și facilitățile de relaxare. Cei doi profită de această escapadă pentru a petrece timp de calitate împreună, într-un cadru diferit de rutina zilnică.

„Vacanță scurtă. Doar noi doi”, a scris Rareș.

În același timp, Andreea Popescu a rămas în România, ocupându-se de ceilalți doi copii. Aceasta locuiește în prezent într-un apartament în care s-a mutat după despărțire și își dedică timpul activităților zilnice alături de cei mici. Programul său este centrat pe responsabilitățile de părinte, dar și pe menținerea unui mediu stabil și confortabil pentru copii.

În timp ce Rareș Cojoc se bucură de momente de relaxare într-un decor mediteranean, Andreea Popescu continuă rutina zilnică acasă, demonstrând o abordare complementară în gestionarea vieții de familie. Chiar dacă drumurile lor personale s-au despărțit, prioritățile comune rămân centrate pe creșterea și bunăstarea copiilor.

Chiar dacă au trecut prin schimbări importante în relația lor, cei doi par să fi găsit o modalitate de a colabora armonios. Astfel, au pus pe primul loc binele copiilor. Ei au încercat să le ofere acestora un mediu cât mai liniștit și plăcut.

CITEȘTE ȘI: Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au anunțat copiii că au divorțat. Reacția surprinzătoare a celui mai mare fiu

Răspunsul neașteptat oferit de Andreea Popescu când a fost întrebată dacă își reface viața, după divorțul de Rareș Cojoc