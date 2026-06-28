Adela Popescu, Andreea Mantea sau Andreea Popescu și-au pus partenerii la grea încercare. Dragostea cere sacrificii și forță în brațe

Este weekend, iar CANCAN.RO vine, ca de fiecare dată, cu un nou TOP care va atrage toate privirile. De această dată, protagoniste sunt vedetele care au fost surprinse în cele mai inedite ipostaze, fiind cărate în brațe sau în spate. Unele imagini au fost surprinse pe plajă, altele pe stradă sau la diferite evenimente, însă toate au un lucru în comun: au stârnit zâmbete și au atras atenția. Iar dacă pentru unele dintre dive aceste momente au rămas doar o amintire, între timp alegând să spună „pas” relației, altele continuă să trăiască povești frumoase de iubire. Așezați-vă comod și haideți să descoperim cine și-a făcut loc în topul din această săptămână!

Topul din această săptămână adună unele dintre cele mai savuroase imagini surprinse de CANCAN.RO. Fie că vorbim despre momente romantice în cuplu sau despre clipe amuzante alături de prietene, vedetele din acest clasament au demonstrat că știu cum să atragă atenția și să transforme orice ieșire într-un moment demn de revistă.

Andreea Mantea şi Ştefan Stan, momente romantice în valurile mării! Imagini de senzaţie din fostul cuplu

Andreea Mantea și Ștefan Stan au fost surprinși într-un moment de relaxare la mare, direct în valuri. Prezentatoarea de la Kanal D apărea într-un costum de baie maro cu accente aurii, care îi pune în evidență silueta, completat de ochelari de soare și un zâmbet larg, în timp ce artistul, îmbrăcat lejer în bermude şi o cămaşă albă, o poartă pe brațe asemena unei sirene.

Cei doi nu se fereau de privirile celor din jur și își arătau deschis afecțiunea ori de câte ori aveau ocazia, lăsând impresia unui cuplu foarte apropiat și relaxat în public. Gesturile lor naturale și modul în care se comportau împreună transmiteau ideea unei povești de dragoste trăite intens, fără rețineri sau inhibiții.

Cei doi au format un cuplu în urmă cu mai mulți ani, relația lor fiind una intens urmărită la momentul respectiv. Povestea a evoluat rapid, Ștefan Stan făcând pasul cererii în căsătorie la doar câteva luni de la începutul relației, însă lucrurile nu au dus la un final fericit. După aproximativ un an, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, diferențele dintre ei fiind cele care au dus la despărțire.

Adela Popescu şi Radu Vâlcan, scene de iubire la mare! Cei doi nu se mai dezlipesc unul de altul

Adela Popescu și Radu Vâlcan au fost surprinși şi ei într-un moment de relaxare la mare, bucurându-se de timpul petrecut împreună în valurile mării. Vedeta apare într-un costum de baie negru sexy tip tanga, cu părul prins în coadă și ochelari de soare, afișând o atitudine relaxată și încrezătoare, în timp ce prezentatorul TV poartă un șort de baie în nuanțe de gri, alb și negru. Cei doi au fost surprinși foarte apropiați, trăindu-și momentele cu afecțiune și naturalețe, într-o atmosferă romantică.

Povestea lor de dragoste continuă și în prezent, Adela Popescu și Radu Vâlcan formând unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt căsătoriți și au împreună trei băieți, reușind să îmbine viața de familie cu aparițiile publice și vacanțele petrecute împreună.

Divele din showbiz care au făcut furori la piscină: Daniela Crudu şi Marina Dina

Trecem acum de la cupluri la două prietene din showbiz, surprinse într-un moment relaxat și plin de bună dispoziție. Daniela Crudu și Marina Dina apar surprinse la piscină, într-un moment de relaxare care nu a trecut neobservat. Cele două prietene afișează o apariție de vară îndrăzneață și plină de încredere, Daniela Crudu purtând un costum de baie albastru, iar Marina Dina alegând un costum de baie negru, ambele evidențiindu-și siluetele și look-ul de vacanță. Zâmbitoare și degajate, cele două jucăuşe, au atras atenția celor din jur prin energia lor și prin apariția care a făcut senzație la piscină.

În top veți mai regăsi nume cunoscute din showbiz, precum: Andreea Popescu, Emily Burghelea, Laurette, Raluca Ogică, Elzy Ciocan, Doina Anghel, Alexandra Bădescu, Daniela Georgievski, Mădălina Pamfile, Alexia Eram și Bianca Drăgușanu.

Așadar, vă invităm să accesați galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție și să decideți voi cine a făcut cele mai inedite apariții și a atras toate privirile în acest top.

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