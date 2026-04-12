Adrian Ilie, prins băut la volan. Cum a comis-o ”Cobra” pentru a doua oară

Fostul internațional român Adrian Ilie a fost implicat recent într-un nou incident rutier, după ce a fost oprit de polițiști în trafic și testat pozitiv pentru consum de alcool. Evenimentul a avut loc în seara zilei de 10 aprilie, într-o zonă intens circulată din Poiana Brașov, în jurul orei 21:30, în timpul unor controale de rutină efectuate de autorități.

În urma verificărilor, aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Rezultatul a fost sub pragul care constituie infracțiune potrivit legislației rutiere din România, motiv pentru care situația a fost încadrată drept contravenție. Chiar și în aceste condiții, consecințele legale nu au fost minore: permisul de conducere al fostului fotbalist a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile, conform procedurilor aplicate în astfel de cazuri.

Adrian Ilie, prins băut la volan

Incidentul a atras atenția opiniei publice și a fost confirmat de reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, care au transmis că testarea alcoolscopică a evidențiat consum de alcool înainte de urcarea la volan.

Situația este cu atât mai discutată cu cât nu reprezintă o premieră pentru fostul atacant. În ultimii ani, acesta a mai fost depistat conducând sub influența alcoolului. Un episod anterior, petrecut în 2023, a dus la consecințe mult mai severe din punct de vedere juridic. Atunci, rezultatul testării a indicat o alcoolemie mai ridicată, de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, depășind limita legală care transformă fapta din contravenție în infracțiune.

În urma acelui caz, instanța a dispus o condamnare de 8 luni de închisoare, cu suspendare, precum și amânarea aplicării pedepsei, decizia fiind pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 din București. Măsura a fost însoțită de obligații legale specifice perioadei de supraveghere, conform prevederilor din Codul Penal.

Autoritățile reamintesc în mod constant că orice cantitate de alcool consumată înainte de a conduce poate afecta capacitatea de reacție și siguranța în trafic, iar controalele rutiere sunt intensificate în perioadele cu trafic crescut sau în zonele turistice. În astfel de situații, sancțiunile pot varia de la suspendarea permisului până la dosar penal, în funcție de valoarea alcoolemiei.

