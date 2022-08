Adrian Mutu a ajuns la psiholog, după consumul de substanțe interzise: „Mulți ani de zile am trăit o rușine”

Adrian Mutu (43 de ani) a mărturisit că a avut nevoie de ajutorul unui specialist, după ce s-a aflat că a consumat substanțe ilegale. Legenda vie a fotbalului românesc are regrete pentru episodul care l-a costat scump, cu ani în urmă.

La începutul anilor 2000, Adrian Mutu avea un salariu de patru milioane de euro. La doar 23 de ani, succesul enorm l-a luat prin surprindere. După cum tentațiile erau la tot pasul, a ajuns să consume substanțe interzise. Când s-a aflat, lovitura a fost extrem de grea pentru fotbalist. Abia acum, la ani de la incident, a dezvăluit cât de greu i-a fost să treacă peste acea rușine.

„Eu chiar sunt un exemplu de ce înseamnă să-ți revi atunci când ești jos. (…) Am trecut prin iad și știu cum e (…) Tineretul trebuie să fie pregătit așa cum nu am fost eu când s-a întâmplat. Mulți ani de zile am trăit o rușine pentru ceea ce am făcut. Nu înțelegeam de ce, până am fost și am vorbit cu persoane care sunt capabile să îți pună ordine în gânduri și să te ajute să te înțelegi mai bine”, a dezvăluit Adrian Mutu în cadrul podcastului „La mijloc”. (CITEȘTE ȘI: Adrian Mutu, dezvăluire tulburătoare despre consumul de substanţe interzise: „Nu mai văzusem în viața mea așa ceva, poate doar în filme”)

Adrian Mutu: „Sunt chiar exemplu. Eu nu am rămas acolo”

Când a conștientizat că este, după cum se numește, un exemplu, Adrian Mutu a putut trece peste cele întâmplate. Acum, legenda dorește ca tinerii să nu preia greșelile sale din tinerețe. Mulțumit și împăcat cu propria persoană, antrenorul acceptă până și eșecul mariajelor sale pentru că și-a învățat lecția.

„Mi-am dat seama că sunt, de fapt, exemplu pentru toată lumea. Sunt chiar exemplu. Eu nu am rămas acolo. Și căsătoriile eșuate pe care le-am avut m-au adus unde sunt pentru că am învățat din ele. De aceea acum am o relație de șapte ani, am un copil, am o relație bună cu copiii mei, sunt antrenor”, a adăugat Adrian Mutu. (CITEȘTE ȘI: Abia acum s-a aflat! De ce au divorțat, de fapt, Alexandra Dinu și Adrian Mutu)