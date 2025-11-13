Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Akon a fost arestat pentru că a condus fără permis. Ce au descoperit oamenii legii

Akon a fost arestat pentru că a condus fără permis. Ce au descoperit oamenii legii

De: Denisa Iordache 13/11/2025 | 11:55
Akon a fost arestat. Sursă: Profimedia

Akon, cântăreț și producător din SUA, a fost arestat, după ce polițiștii din statul american Georgia au pus în aplicare un mandat de arestare emis în urmă cu două luni, dar care nu fusese executat. Află mai multe detalii în articol!

Artistul a fost reținut pe data de 7 noiembrie de poliția din Chamblee. Potrivit presei internaționale, el a fost arestat pe baza unui mandat emis din Roswell, după o infracțiune pe care a comis-o în urmă cu două luni.

Akon a fost încarcerat și reținut pentru câteva ore în închisoarea din comitatul DeKalb. De acolo a fost predat poliției din Roswell și mai apoi a ajuns la Thiam, o altă închisoare. Oamenii legii au emis un mandat de arestare pe numele lui în urmă cu 2 luni, atunci când Akon a fost prins în timp ce conducea cu permisul suspendat.

Pe data de 10 septembrie, artistul se afla pe marginea drumului cu mașina lui, o Tesla Cybertruck, pe care o oprise pentru că rămăsese fără baterie. După ce mașina i-a fost remorcată, oamenii legii au realizat că Akon avea permisul suspendat din cauză că nu s-a prezentat la o audiere în instanță din anul 2023.

Polițiștii l-au amendat, iar Akon a fost arestat ulterior pe baza unui mandat emis pe data de 7 noiembrie. El a fost eliberat în aceeași zi, după ce a plătit cauțiunea.

Ako s-a născut în SUA și a devenit faimos pentru muzica R&B. Artistul și-a făcut debutul în anul 2004 și a fost nominalizat de cinci ori  la premiile Grammy. Printre hit-urile sale se numără „Smack That”, „I Wanna Love You” și „Locked Up”

 

