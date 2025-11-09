Jennifer Lawrence a dezvăluit secretul: se ceartă cu internauții de pe un cont fals

Jennifer Lawrence și-a uimit fanii cu cea mai recentă dezvăluire! Actrița este inexistentă pe rețelele sociale, dar urmărește postările despre ea și e foarte atentă la ce spun internauții. Cum? Are un cont fals. Află mai multe detalii în rândurile de mai jos!

Jennifer Lawrence se numără printre cele mai cunoscute și iubite actrițe la nivel internațional. Starul de la Hollywood are o avere de aproximativ 300 de milioane de dolari și duce o viață frumoasă, departe de lumea din online.

Jennifer Lawrence a dezvăluit secretul

Vedeta internațională și-a obișnuit fanii cu personalitatea ei diferită, transparența, dar și cu umorul care reușește să acapareze atenția oriunde s-ar afla. De-a lungul carierei sale, Jennifer Lawrence a fost protagonista multor momente de-a dreptul comice care au făcut înconjurul internetului. Fără să țină cont de oameni răutăcioși, ea spune mereu ce simte și nu încearcă să pozeze în femeia perfectă, fără cusur.

Recent, ea a mărturisit că are un cont fals de TikTok pe care îl folosește ca să se distreze și….să se certe cu oamenii care lasă comentarii negative. Jennifer Lawrence a mărturisit că este distractiv să enervezi oameni care simt nevoia să comenteze urât peste tot.

„Intru în certuri pe TikTok. O fată mi-a spus o dată: „Câți ani ai? Fă-ți o viață.”, a spus Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence says she has a secret TikTok account where she rage-baits people "I get in fights on TikTok… One girl was like: 'How old are you? Get a life'"

Acum, fanii sunt confuzi. Dacă vreodată, fără să realizeze, s-au certat cu Jennifer Lawrence în secțiunea de comentarii?

