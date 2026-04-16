Alec Baldwin, decizie radicală după accidentul fatal de pe platourile de filmare. Ce a hotărât actorul

De: Daniel Matei 16/04/2026 | 06:10
Alec Baldwin este pregătit să își lase în urmă cariera de actor și să petreacă mai mult timp cu familia, după câțiva ani „foarte dureroși” marcați de incidentul armat din 2021 de pe platoul filmului Rust, în urma căruia a murit directoarea de imagine Halyna Hutchins.

Baldwin, în vârstă de 68 de ani, a apărut luni, 13 aprilie, în podcastul Awards Chatter al publicației The Hollywood Reporter, unde a spus că timpul petrecut acasă alături de soția sa, Hilaria Baldwin, și cei șapte copii ai lor, după moartea lui Hutchins, i-a schimbat perspectiva asupra muncii, scrie PEOPLE.

„Pentru mine, din cauza situației din New Mexico, a fost foarte dureros. Am ajuns să stau acasă foarte mult. Am fost acasă cu copiii mei timp de trei ani și jumătate”, i-a spus el lui Scott Feinberg, după ce gazda a glumit că Baldwin „nu încetează niciodată să muncească sau să ne surprindă” la finalul interviului.

Alec Baldwin are probleme de sănătate după incidentul de pe platourile de filmare

Actorul a explicat că stresul acumulat după incidentul din 2021, în urma căruia a murit directoarea de imagine Halyna Hutchins, i-a afectat profund organismul. A fost diagnosticat cu hipotensiune ortostatică, o afecțiune care poate provoca amețeli severe și chiar pierderea cunoștinței.

„Am fost foarte bolnav. Leșinam frecvent. Am ajuns să stau în pat opt zile, fără să mă pot ridica sau merge”, a mărturisit actorul.

„Aproape că nu am lucrat deloc. Și asta se schimbă acum — voi pleca să fac mai multe lucruri, dar am stat acasă și m-am obișnuit cu asta, și nu mai vreau să plec din casă. Nu vreau. Nu mai vreau să lucrez. Chiar nu mai vreau. Vreau să mă retrag și să stau acasă cu copiii mei”, a mai spus actorul.

CITEȘTE ȘI:

Alec Baldwin recunoaște că a vrut să-și pună capăt zilelor după tragedia de pe platourile de filmare: “Stăteam în pat și mă rugam”

Alec Baldwin, în lacrimi în sala de judecată! Actorul a scăpat de acuzații după ce a împușcat-o mortal pe Halyna Hutchins, pe platourile de filmare

Iți recomandăm
Ce dietă strictă are Cindy Crawford la 60 de ani. Este secretul siluetei trase ca prin inel!
Showbiz internațional
Ce dietă strictă are Cindy Crawford la 60 de ani. Este secretul siluetei trase ca prin inel!
Meghan Markle, criticată după ce a venit cu bijuterii de zeci de mii de dolari la un eveniment caritabil. Ce spun internauții
Showbiz internațional
Meghan Markle, criticată după ce a venit cu bijuterii de zeci de mii de dolari la un eveniment…
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
Mediafax
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de...
Hackerii vizează persoanele care caută aceste opt cuvinte pe Google
Gandul.ro
Hackerii vizează persoanele care caută aceste opt cuvinte pe Google
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea...
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o”
Adevarul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a...
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii....
Sursa neașteptată de sare care ar putea crește tensiunea arterială a milioane de oameni
Mediafax
Sursa neașteptată de sare care ar putea crește tensiunea arterială a milioane de...
Parteneri
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată...
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
Click.ro
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Misiunea Artemis II a descoperit o surpriză colorată pe Lună
go4it.ro
Misiunea Artemis II a descoperit o surpriză colorată pe Lună
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Hackerii vizează persoanele care caută aceste opt cuvinte pe Google
Gandul.ro
Hackerii vizează persoanele care caută aceste opt cuvinte pe Google
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Produsul de lux ieftinit în LIDL România, începând de azi. Costă doar 17.99 lei
Produsul de lux ieftinit în LIDL România, începând de azi. Costă doar 17.99 lei
Blestemul Persiei și Oracolul care a avut dreptate: avertismentul antic care planează asupra conflictului ...
Blestemul Persiei și Oracolul care a avut dreptate: avertismentul antic care planează asupra conflictului cu Iranul
Cine este Bita Hemmati, prima femeie condamnată la moarte în Iran după protestele împotriva Guvernului. ...
Cine este Bita Hemmati, prima femeie condamnată la moarte în Iran după protestele împotriva Guvernului. Cazul ei a uimit o lume întreagă
Codruța a divorțat de Valentin Sanfira după ce a aflat că și-a lăsat amanta gravidă?! Suspiciuni ...
Codruța a divorțat de Valentin Sanfira după ce a aflat că și-a lăsat amanta gravidă?! Suspiciuni în privința burticii ex-„norei” lui Liviu Dragnea
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Secretul celui mai gustos pui cu lămâie: rețeta marocană cu note dulci, sărate și citrice
Secretul celui mai gustos pui cu lămâie: rețeta marocană cu note dulci, sărate și citrice
Vezi toate știrile