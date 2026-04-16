Alec Baldwin, decizie radicală după accidentul fatal de pe platourile de filmare. Ce a hotărât actorul

Alec Baldwin este pregătit să își lase în urmă cariera de actor și să petreacă mai mult timp cu familia, după câțiva ani „foarte dureroși” marcați de incidentul armat din 2021 de pe platoul filmului Rust, în urma căruia a murit directoarea de imagine Halyna Hutchins.

Baldwin, în vârstă de 68 de ani, a apărut luni, 13 aprilie, în podcastul Awards Chatter al publicației The Hollywood Reporter, unde a spus că timpul petrecut acasă alături de soția sa, Hilaria Baldwin, și cei șapte copii ai lor, după moartea lui Hutchins, i-a schimbat perspectiva asupra muncii, scrie PEOPLE.

„Pentru mine, din cauza situației din New Mexico, a fost foarte dureros. Am ajuns să stau acasă foarte mult. Am fost acasă cu copiii mei timp de trei ani și jumătate”, i-a spus el lui Scott Feinberg, după ce gazda a glumit că Baldwin „nu încetează niciodată să muncească sau să ne surprindă” la finalul interviului.

Alec Baldwin are probleme de sănătate după incidentul de pe platourile de filmare

Actorul a explicat că stresul acumulat după incidentul din 2021, în urma căruia a murit directoarea de imagine Halyna Hutchins, i-a afectat profund organismul. A fost diagnosticat cu hipotensiune ortostatică, o afecțiune care poate provoca amețeli severe și chiar pierderea cunoștinței.

„Am fost foarte bolnav. Leșinam frecvent. Am ajuns să stau în pat opt zile, fără să mă pot ridica sau merge”, a mărturisit actorul.

„Aproape că nu am lucrat deloc. Și asta se schimbă acum — voi pleca să fac mai multe lucruri, dar am stat acasă și m-am obișnuit cu asta, și nu mai vreau să plec din casă. Nu vreau. Nu mai vreau să lucrez. Chiar nu mai vreau. Vreau să mă retrag și să stau acasă cu copiii mei”, a mai spus actorul.

