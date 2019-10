Alegeri prezidențiale 2019. Totul despre Ramona Ioana Bruynseels, candidat la funcția de președinte al României

Ramona Ioana Bruynseels, în vârstă de 39 de ani, este candidat susținut de Partidul Puterii Umaniste la alegeri prezidențiale 2019. Vezi biografia, declarația de avere, cv-ul și care sunt obiectivele sale.

Primul scrutin al alegerilor pentru președinție va avea loc în 10 noiembrie 2019, urmând ca al doilea tur să aibă loc pe 24 noiembrie. Ramona Ioana Bruynseels, jurist și om politic, este și unul dintre cei 14 candidați la alegeri prezidențiale 2019.

Alegeri prezidențiale 2019 Ramona Ioana Bruynseels

Ramona Ioana Bruynssels, din partea Partidului Puterii Umaniste, și-a depus candidatura în ultima zi, împreună cu peste 280.000 de semnături. La ieșirea din instituție echipa de campanie a lui Bruynseels a dat drumul mai multor porumbei albi, aceasta spunând că semnifică „o nouă șansă pentru România”.

”De când am votat prima dată pentru alegerile prezidențiale am fost, de fiecare dată, pusă în situația de a alege răul mai mic. Din 2000 și până astăzi. Rezultatul îl vedem cu toții. Acum putem să ne redobândim curajul, demnitatea și onoarea. A venit vremea să alegem binele mai mare”, este mesajul susținut de Ramona Ioana Bruynseels.

Alegeri prezidențiale 2019 Ramona Ioana Bruynseels. Studii, carieră, activitate politică

”Am 39 de ani, sunt căsătorită și am două fetițe minunate. M-am născut și am trăit timp de 25 de ani în Cluj. În inima Transilvaniei am avut o copilărie luminoasă, în principal, datorită eforturilor uriașe ale mamei mele care, în ciuda veniturilor modeste obținute la o fabrică de panificație din Mărăști și apoi la Spitalul CFR din Cluj, ne-a oferit mie și fratelui meu tot ceea ce aveam nevoie pentru a ne dezvolta echilibrat”, spune Ramona Ioana Bruynseels despre ea însăși.

Ramona Ioana Bruynseels studii

Ramona Ioana Bruynseels a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, având şi un master la aceeaşi universitate, dar şi Colegiul Naţional de Apărare – Academia de Înalte Studii Militare.

Bruynseels a urmat, în perioada 2014-2015, Univesitatea Harvard – Şcoala de Guvern “John F Kennedy”, unde a primit două premii speciale pentru excelenţa academică şi contribuţia la comunitatea Harvard Kennedy: Premiul Raymond Vernon şi Premiul Lucius Littauer.

Ramona Ioana Bruynseels carieră

Ramona Bruynseels și-a început cariera profesională în 2002, fiind o perioadă concomitent lector de drept civil la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj și consilier juridic la Corpul 4 Armată al MApN din zonă.

Între 2005 și 2007 a fost manager relații corporate/retail în cadrul BCR, apoi consilier al Președintelui Executiv, până în 2011. Între 2009 și 2011 a condus și Departamentul pentru Afaceri Comunitare al BCR, apoi a fost șef al Cancelariei Președintelui Excutiv al BCR În această perioadă a lansat mai multe campanii sociale și de strângeri de fonduri, contribuind și la înființarea unei bănci de alimente, alături de Crucea Roșie.

Între 2013 și 2014 a făcut voluntariat în Africa de Sud, într-un program dedicat protecției copiilor vulnerabili. În perioada mai–noiembrie 2016 a fost directorul executiv al programului RePatriot, perioadă în care a organizat primul summit RePatriot, „Împreună pentru România”.

Ramona Ioana Bruynseels activitate politică

În guvernarea lui Mihai Tudose, Ramona Ioana Bruynseels a condus Direcția Coordonare Politici Publice și Priorități.

Începând din iulie 2017 a fost consilier de stat pentru relatia cu SUA si competitivitate și ulterior secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului,

din decembrie 2018 a fost consilier de stat pentru mediul de afaceri în Aparatul propriu de lucru al premierului Viorica Dăncilă, până în 24 mai 2019, când a demisionat.

În iunie 2019, Congresul Partidului Puterii Umaniste, a ales-o în funcția de președinte al Biroului Executiv. Totodată, cei peste 700 de delegați prezenți la congres au desemnat-o cu unanimitate de voturi candidata partidului la alegerile prezidențiale din noiembrie.

Ramona Ioana Bruynseels, familie, copii

După o relaţie de 18 ani, Ramona Ioana Bruynseels s-a căsătorit în mai 2019 cu Dominic Bruynseels, preşedintele First Bank, mai în vârstă cu aproape 30 de ani decât ea. Ei au împreună două fetiţe.

”Suntem împreună de mulţi ani. Avem două fetiţe, am împărţit bucurii şi necazuri. Am trăit pe trei continente. Nu a fost întotdeauna uşor, însă dragostea, respectul şi dorinţa de a reuşi ca familie ne-au readus la mal de fiecare dată când am fost încercaţi de valuri. Astăzi zâmbesc atât de larg în mare parte datorită ţie, Dominic. 11 mai 2019. Familia mea s-a întregit şi în faţa lui Dumnezeu”, a scris Ramona Ioana Bruynseels pe pagina ei de Facebook.

Alegeri prezidențiale 2019 Ramona Ioana Bruynseels declarație avere

Ramona Ioana Bruynseels, candidata PPU este şi ea în topul candidaţilor bogaţi: are bijuterii şi obiecte de artă în valoare de 100 000 de euro, precum şi conturi bancare în diverse valute – lei, euro, lire sterline, dolari şi ranzi sud-africani.

Potrivit declarației de avere, Ramona Ioana Bruynseels deține, împreună cu soțul ei Dominic, un teren intravilan în Voluntari, județul Ilfov, două apartamente (în București și în Florești, județul Cluj), două case de locuit în Voluntari și două case de vacanță în Pedreguer, Alicante, Spania.

Ramona Ioana Bruynseels conduce un Land Rover și se mândrește cu bijuterii și obiecte de artă în valoare de 85.000 de euro.

În privința banilor din bănci, în declarația de avere apar nu mai puțin de 34 de conturi bancare, cu sute de mii de euro, dolari, lire sterline și zeci de milioane de ranzi sud-africani, cele mai multe pe numele soțului Dominic, care a condus, în calitate de CEO, Standard Bank London, Standard Bank South Africa și Piraeus Bank.

Ramona Ioana Bruynseels președinte

În mesajul de viziune lansat în campania electorală, Ramona Ioana Bruynseels nu trasează obiective clare, însă susține că este nevoie de o schimbare.

„România a obosit. Prea multă corupție, prea multă politică, prea des aceleași fețe repetând aceleași minciuni. E vremea să alegem o altă cale, să privim către viitor și o nouă Românie.(…) Am avut șansa să studiez și să lucrez în străinătate. Am învățat multe acolo, am câștigat experiență, am devenit un bun profesionist. Pentru că întotdeauna mi-am dorit să mă întorc acasă, pentru a face ceva pentru ai mei, pentru români. O vreme, la întoarcere, am lucrat în cadrul Guvernului, în calitate de consilier. Îmi doream să fac lucruri grozave, să fac diferența. Credeam că, de acolo, pot ajuta, pot face un pic mai bună viața românilor obișnuiți.

În schimb, ceea ce am văzut acolo a fost un sistem care de mult nu mai lucrează în folosul oamenilor de rând. O clasă politică obsedată de confruntarea dintre stânga și dreapta, în care nimeni nu mai ascultă pe nimeni, în care prioritățile sunt bulversate, iar ceea ce contează se pierde într-o mare de zgomot. Nu se mai face nimic, nu se mai construiește nimic, e doar zarva unei lupte care nu-și mai găsește sensul. Lucrurile nu mai pot fi lăsate așa, e vremea unei schimbări„, este mesajul de campanie lansat de Ramona Ioana Bruynseels, candidat la funcția de președinte al României.

Alegeri prezidențiale 2019 Ramona Ioana Bruynseels. Locul pe buletinul de vot

Potrivit Biroului Electoral Central, ordinea candidaților la alegeri prezidențiale 2019 pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți. Astfel, Ramona Ioana Bruynseels este pe poziția 12, pe buletinul de vot.

Primii cinci sunt Klaus Iohannis, Theodor Paleologu, Dan Barna, Kelemen Hunor și Viorica Dăncilă. Următorii candidați pe buletinele de vot sunt: Cătălin Ivan, Ninel Peia, Sebastian Popescu, John-Ion Banu, Mircea Diaconu, Bogdan Stanoevici, Ramona Bruynseels, Viorel Cataramă și Alexandru Cumpănașu.

Alegeri prezidențiale 2019 Calendar

Potrivit calendar alegeri prezidențiale 2019, primul tur are loc pe data de 10 noiembrie, iar al doilea tur este programat pe data de 24 noiembrie, asta în cazul în care niciunul dintre candidații la prezidențiale 2019 nu obține 50% +1 dintre voturi.

De această dată, ca o noutate, este faptul că româniii din diaspora pot vota. În primul tur la prezidențiale o pot face în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar în al doilea tur al alegerilor prezide

