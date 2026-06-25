Alertă ANM pentru mai multe zone din țară. Canicula pune stăpânire pe România

Joi, 25 iunie, marchează o intensificare semnificativă a vremii călduroase în România, cu un episod de temperaturi ridicate care afectează aproape întreg teritoriul țării. Valorile termice cresc considerabil față de zilele precedente, iar disconfortul termic devine resimțit pe arii extinse, în special în zonele joase și urbane.

Administrația Națională de Meteorologie Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică de tip cod galben de caniculă, valabilă în intervalul orar 12:00–21:00, pentru mai multe regiuni ale țării. Avertizarea vizează un episod de vreme foarte caldă, caracterizat prin temperaturi ridicate și creșterea indicelui temperatură-umezeală, care poate depăși pragul considerat critic pentru organism.

Alertă ANM pentru mai multe zone din țară

Zonele incluse în atenționare acoperă o suprafață extinsă a României. Sunt vizate regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și sudul și estul Moldovei. În aceste zone, valorile maxime ale temperaturii aerului se situează frecvent între 30 și 35 de grade Celsius, iar local, în special în vest și nord-vest, pot fi atinse chiar valori asociate cu canicula.

În paralel cu avertizarea oficială, întreg teritoriul țării traversează o zi caracterizată de vreme călduroasă, chiar și în regiunile care nu se află sub incidența codului galben. Temperaturile maxime se încadrează, în general, între 25 și 35 de grade Celsius, cu diferențe determinate de relief și altitudine. Zonele montane și depresiunile intramontane rămân mai răcoroase comparativ cu restul țării, însă influența aerului cald se resimte și acolo.

Un element important al acestui episod meteorologic îl reprezintă nivelul ridicat al disconfortului termic. Combinația dintre temperaturile ridicate și umiditatea atmosferică accentuează senzația de sufocare, în special în sudul și vestul țării. În aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală se apropie sau chiar depășește pragul de 80 de unități, ceea ce indică condiții dificile pentru desfășurarea activităților fizice în aer liber.

În București, situația meteorologică reflectă tendința generală la nivel național, cu accent pe stabilitate atmosferică și temperaturi ridicate. Valorile maxime ale zilei se situează între 31 și 33 de grade Celsius, iar nivelul de disconfort termic se menține ridicat pe parcursul după-amiezii. Cerul rămâne variabil, fără fenomene semnificative de instabilitate, iar vântul suflă slab până la moderat, fără influențe majore asupra senzației termice.

În intervalul orar al atenționării, Capitala se află sub incidența codului galben de caniculă, ceea ce amplifică impactul resimțit la nivel urban. Suprafețele betonate și densitatea ridicată a construcțiilor contribuie la acumularea căldurii, fenomen cunoscut sub denumirea de efect de insulă de căldură urbană, care accentuează temperaturile resimțite comparativ cu zonele periurbane.

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