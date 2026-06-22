Alertă ANM! Urmează 3 zile cu temperaturi de foc în București

Valul de căldură care a cuprins Europa a determinat adoptarea unor măsuri de urgență severe în toată Europa de Vest, Franța închizând peste 800 de școli și amânând examenele. În același timp, în România, Administrația Națională de Meteorologie (ANM)a emis alerte de caniculă și disconfort termic ridicat în regiunile de vest și centrale. În București este informare de disconfort termic accentuat.

Începând de luni, 22 iunie, o mare parte a Europei se pregătește pentru o intensificare și mai mare a valului de căldură, deja extrem de puternic, în zilele următoare, unele țări luând măsuri speciale pentru a-i atenua efectele. Un cercetător de renume a făcut public faptul că schimbările climatice provocate de om au contribuit la recentul val de căldură care a doborât recorduri.

Valul de căldură din Europa a ajuns în România

Franța se află sub alertă meteorologică roșie. Autoritățile au anunțat luni închiderea a 845 de școli, iar alte 1.800 urmau să permită elevilor să plece mai devreme decât în mod obișnuit. În unele zone din Franța s-au înregistrat temperaturi de peste 40 de grade – valori extreme pentru luna iunie. În regiunea Gironde din sud-vest, autoritățile locale au declarat că decesele a trei persoane, cu vârste cuprinse între 80 și 95 de ani, s-au datorat parțial căldurii intense.

De asemenea, în Austria, un român a murit după ce a intrat în apă pentru a se răcori. În Marea Britanie, meteorologii au anunțat temperaturi ce ar putea ajunge până la 40 de grade Celsius. Spre finalul lunii iunie, valul de căldură extremă ajunge și în România.

Începând de luni, 22 iunie, în București sunt așteptate 3 zile cu temperaturi de foc, disconfort termic și vreme extrem de călduroasă, în perioada 22-24 iunie. Temperaturile maxime vor ajunge la 31-32 de grade Celsius, fiind emisă o informare meteorologică de vreme călduroasă și disconfort termic până miercuri, 24 iunie.

Miercuri, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Seara sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimenziuni.

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