Acasă » Știri » Alertă ANM! Urmează 3 zile cu temperaturi de foc în București

Alertă ANM! Urmează 3 zile cu temperaturi de foc în București

De: Irina Vlad 22/06/2026 | 21:03
Alertă ANM! Urmează 3 zile cu temperaturi de foc în București
Val de caniculă / sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Valul de căldură care a cuprins Europa a determinat adoptarea unor măsuri de urgență severe în toată Europa de Vest, Franța închizând peste 800 de școli și amânând examenele. În același timp, în România, Administrația Națională de Meteorologie (ANM)a emis alerte de caniculă și disconfort termic ridicat în regiunile de vest și centrale. În București este informare de disconfort termic accentuat. 

Începând de luni, 22 iunie, o mare parte a Europei se pregătește pentru o intensificare și mai mare a valului de căldură, deja extrem de puternic, în zilele următoare, unele țări luând măsuri speciale pentru a-i atenua efectele. Un cercetător de renume a făcut public faptul că schimbările climatice provocate de om au contribuit la recentul val de căldură care a doborât recorduri.

Valul de căldură din Europa a ajuns în România

Franța se află sub alertă meteorologică roșie. Autoritățile au anunțat luni închiderea a 845 de școli, iar alte 1.800 urmau să permită elevilor să plece mai devreme decât în mod obișnuit. În unele zone din Franța s-au înregistrat temperaturi de peste 40 de grade – valori extreme pentru luna iunie. În regiunea Gironde din sud-vest, autoritățile locale au declarat că decesele a trei persoane, cu vârste cuprinse între 80 și 95 de ani, s-au datorat parțial căldurii intense.

De asemenea, în Austria, un român a murit după ce a intrat în apă pentru a se răcori. În Marea Britanie, meteorologii au anunțat temperaturi ce ar putea ajunge până la 40 de grade Celsius. Spre finalul lunii iunie, valul de căldură extremă ajunge și în România.

Începând de luni, 22 iunie, în București sunt așteptate 3 zile cu temperaturi de foc, disconfort termic și vreme extrem de călduroasă, în perioada 22-24 iunie. Temperaturile maxime vor ajunge la 31-32 de grade Celsius, fiind emisă o informare meteorologică de vreme călduroasă și disconfort termic până miercuri, 24 iunie.

Miercuri, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Seara sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimenziuni.

Capitala, sub cupolă de foc! Recomandările făcute de Ministerul Sănătății

Vești excelente pentru turiști. Primul val de căldură aduce temperaturi de vacanță pe litoral

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este Mihaela, femeia acuzată că și-a ucis fiica de 13 ani. Detalii cutremurătoare despre caz
Știri
Cine este Mihaela, femeia acuzată că și-a ucis fiica de 13 ani. Detalii cutremurătoare despre caz
Gigi Becali, gest neașteptat când a fost întrebat de noul Guvern. Ce a făcut patronul FCSB în fața jurnaliștilor
Știri
Gigi Becali, gest neașteptat când a fost întrebat de noul Guvern. Ce a făcut patronul FCSB în fața…
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Gigi Becali a mers în Parlament pentru votul Guvernului Veștea cu o altă variantă de premier: „Asumă-ți”
Gandul.ro
Gigi Becali a mers în Parlament pentru votul Guvernului Veștea cu o altă...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Inteligența Artificială este la doar câteva luni distanță de a putea răsturna guverne, avertizează serviciile de informații occidentale
Adevarul
Inteligența Artificială este la doar câteva luni distanță de a putea răsturna guverne,...
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile la localul lui din Neptun: „Sunt mai mulți angajați decât turiști”
Click.ro
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile...
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
go4it.ro
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Gigi Becali a mers în Parlament pentru votul Guvernului Veștea cu o altă variantă de premier: „Asumă-ți”
Gandul.ro
Gigi Becali a mers în Parlament pentru votul Guvernului Veștea cu o altă variantă de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cine este Mihaela, femeia acuzată că și-a ucis fiica de 13 ani. Detalii cutremurătoare despre caz
Cine este Mihaela, femeia acuzată că și-a ucis fiica de 13 ani. Detalii cutremurătoare despre caz
Gigi Becali, gest neașteptat când a fost întrebat de noul Guvern. Ce a făcut patronul FCSB în fața ...
Gigi Becali, gest neașteptat când a fost întrebat de noul Guvern. Ce a făcut patronul FCSB în fața jurnaliștilor
Ovidiu Neveu, audiat în dosarul leilor și tigrilor. Cum a ajuns luptătorul în fața anchetatorilor
Ovidiu Neveu, audiat în dosarul leilor și tigrilor. Cum a ajuns luptătorul în fața anchetatorilor
Clive Davis, producătorul muzical al artiștilor de la Hollywood, a murit. Avea 94 de ani
Clive Davis, producătorul muzical al artiștilor de la Hollywood, a murit. Avea 94 de ani
Alex Bodi și Ancuța, o nouă repriză de certuri! Afaceristul abia s-a împăcat cu iubita, dar trecutul ...
Alex Bodi și Ancuța, o nouă repriză de certuri! Afaceristul abia s-a împăcat cu iubita, dar trecutul continuă să îl „bântuie”. Vecina” Gabriela a fost mărul discordiei
Imagini emoționante cu Jador. Manelistul a fost copleșit și a început să plângă
Imagini emoționante cu Jador. Manelistul a fost copleșit și a început să plângă
Vezi toate știrile