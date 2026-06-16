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Alertă în România! Alin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

De: Emanuela Cristescu 16/06/2026 | 21:20
Alertă în România! Alin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Un tânăr din Argeș de doar 18 ani a dispărut! Poliția îl caută fără oprire
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Mama unui tânăr de doar 18 ani trăiesc un adevărat coșmar, după ce băiatul a devenit complet de negăsit. Din momentul în care a ieșit din casă, nicio persoană nu a mai putut să îl contacteze, iar telefonul lui este complet închis de mai bine de o săptămână.

Plin de speranță și cu dorința de a-și construi un viitor mai bun, adolescentul și-a strâns bagajele și a pornit la drum spre străinătate, având ca destinație o țară din vestul Europei, unde îl aștepta un loc de muncă. Însă, din acea clipă, s-a așternut tăcerea. Telefonul lui este închis, iar familia se gândește la ce este mai rău!

Un tânăr de doar 18 ani a dispărut

Totul a început în prima parte a lunii iunie, tânărul, pe nume Alin, din localitatea Mihăești a decis că este timpul să își câștige proprii bani. Planul lui era clar: trebuia să ajungă în Germania pentru a începe lucrul. Pe data de 8 iunie 2026, el a plecat de la domiciliu cu zâmbetul pe buze, promițându-le celor dragi că va suna imediat ce ajunge la destinație. Din păcate, acele cuvinte aveau să fie ultimele auzite de membrii familiei.

Zilele au trecut, iar liniștea s-a transformat rapid în panică. Văzând că băiatul nu mai dă niciun semn de viață și că nimeni nu mai știe absolut nimic de el, rudele au alergat într-un suflet la sediul poliției pentru a cere ajutorul oamenilor legii. În acest moment, o amplă desfășurare de forțe este în curs.

Foto: Pixabay

Agenții de la Secția de Poliție Rurală Schitu Golești, sprijiniți de trupele din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung, scotocesc fiecare zonă și verifică toate pistele posibile pentru a da de urma lui, însă până acum nicio cameră de supraveghere sau martor nu au oferit indiciul salvator.

Cum era îmbrăcat în ziua în care a plecat de acasă

Oamenii legii au anunțat că numele lui este Diaconescu Alin Gabriel. Dacă aveți drum prin zonele de tranzit sau locuiți în județul Argeș, priviți cu atenție aceste detalii, deoarece orice informație poate salva o viață:

  • Înălțime: în jur de 1,70 metri;
  • Greutate: undeva între 65 și 70 de kilograme, având o constituție atletică;
  • Trăsături faciale: are părul șaten, tuns scurt, și ochi căprui.

Ceea ce îl face extrem de ușor de recunoscut sunt elementele imprimate pe piele! Adolescentul are două tatuaje: un înger pe zona antebrațului drept și două ramuri care seamănă cu frunzele de laur sau măslin pe piept. În plus, în ziua în care a plecat în mod voluntar de acasă, el era îmbrăcat destul de simplu, purtând un tricou complet negru, o pereche de pantaloni de tip jeans de culoare albastră și încălțăminte sport albă.

Dacă l-ați întâlnit pe Alin, dacă recunoașteți semnele lui particulare sau dacă aveți cea mai mică idee despre locul în care s-ar putea ascunde ori unde ar fi putut fi reținut, nu ezitați! Formați imediat numărul unic de urgență 112 sau luați legătura direct cu dispeceratul Poliției Municipiului Câmpulung, apelând numărul de telefon 0248 512 200.

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Alertă în România! Oana a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112

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