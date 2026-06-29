Alertă în Tulcea! Gabriel Ifrim, un deținut de 34 de ani, a evadat din penitenciar

Autoritățile din județul Tulcea au intensificat măsurile de securitate după ce un deținut de 34 de ani a reușit să fugă, luni după-amiază, de la un punct de lucru aflat într-o livadă din apropierea localității Cataloi.

Bărbatul, Gabriel Ifrim, originar din Tecuci, județul Galați, executa o pedeapsă în regim semideschis la Penitenciarul Tulcea.

Alertă în Tulcea

Incidentul s-a produs în timpul programului de muncă, iar dispariția a fost observată imediat de personalul care supraveghea activitatea. În scurt timp, echipe ale poliției și structuri specializate au fost mobilizate în zonă, fiind demarate căutări extinse în localitățile din apropiere, pe terenurile agricole și în zonele împădurite.

Deținut evadat, căutat de autorități

Potrivit informațiilor oficiale, în momentul evadării, Gabriel Ifrim purta un tricou verde decolorat și pantaloni scurți din material tip blug, detalii care pot ajuta la identificarea sa în teren. Autoritățile verifică toate pistele posibile și monitorizează rutele pe care acesta le-ar fi putut folosi pentru a se îndepărta de zona Cataloi.

Poliția solicită sprijinul populației și îi îndeamnă pe cei care l-ar putea observa sau dețin informații relevante să contacteze imediat cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112. Cetățenilor li se recomandă să nu intervină pe cont propriu, întrucât orice acțiune necoordonată poate pune în pericol siguranța personală și poate îngreuna operațiunea de capturare.

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