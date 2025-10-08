ALERTĂ medicală în România! Au explodat cazurile, iar camerele de gardă sunt pline

Venirea sezonului rece este o veste neplăcută pentru cei mai sensibili români. Frigul devine un factor care favorizează răspândirea virozelor și a gripei. Tot mai mulți români resimt efectele temperaturilor scăzute, iar medicii avertizează că infecțiile respiratorii sunt în creștere.

Odată cu scăderea temperaturilor, tot mai mulți români se confruntă cu răceli și viroze respiratorii, iar medicii trag un semnal de alarmă privind riscul crescut de infecții respiratorii în această perioadă. Specialiștii subliniază că cea mai eficientă metodă de prevenție rămâne vaccinarea antigripală, care protejează atât persoanele vulnerabile, cât și întreaga comunitate.

Ce recomandări au făcut medicii

În ciuda recomandărilor medicilor, mulți aleg să ignore sfaturile, în special tinerii și cei sub 45 de ani, influențați de informațiile contradictorii apărute în spațiul public. Această reticență poate avea consecințe grave, deoarece lipsa consultului medical și a imunizării cresc riscul de îmbolnăvire.

Datele oficiale arată că în sezonul rece 2025 peste 1,1 milioane de români au ales să se vaccineze împotriva gripei. Vaccinul este gratuit pentru copii și pentru persoanele cu boli cronice, în timp ce ceilalți pot beneficia de rețete compensate. În contextul temperaturilor scăzute și al răspândirii virușilor respiratori, medicii recomandă ca fiecare român să acorde atenție prevenției și să se vaccineze cât mai curând.

Pe lângă vaccinarea antigripală, medicii recomandă și respectarea unor măsuri simple de igienă pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Spălatul frecvent pe mâini cu apă și săpun, folosirea batistei sau a cotului atunci când tușim sau strănutăm și dezinfectarea suprafețelor folosite des.

De asemenea, evitarea aglomerațiilor și ventilarea regulată a încăperilor contribuie la limitarea răspândirii virusurilor. În spațiile închise se recomandă purtarea măștii pentru o protecție suplimentară. Un stil de viață echilibrat, precum somn suficient, hidratare și alimentație echilibrată, fiindcă ajută organismul să lupte mai eficient împotriva infecțiilor respiratorii.

