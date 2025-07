Alex Bodi îl face de râs pe Gabi Tamaș după ce l-ar fi apărat pe Dan Alexa! „Dacă mai insista cu nu știu ce chestii, îi dădeam eu…”

Alex Bodi a făcut noi dezvăluiri despre scandalul cu Dan Alexa. Afaceristul a susținut că nu are nimic de ascuns, însă discuția este destul de sensibilă. De asemenea, a avut un atac și la adresa lui Gabi Tamaș. Află, în articol, toate detaliile!

La începutul lunii mai, CANCAN.RO a publicat imagini de senzație cu Andrada, încă soția lui Dan Alexa. Bruneta a fost surprinsă chiar în momentul în care ieşea din curtea lui Alex Bodi, la ceas de seară. De atunci, a pornit un adevărat scandal între cei doi bărbați, care au început să se atace de fiecare dată când au avut ocazia. Mai mult decât atât, la un moment dat a intervenit și Gabi Tamaș, prieten bun cu antrenorul. Așadar, musculosul a avut grijă să arunce câteva săgeți și în direcția sa.

Alex Bodi a făcut ironii la adresa lui Dan Alexa, amintindu-și de episodul în care acesta a fost bătut de o celebră impresară. În ceea ce privește relația cu Andrada, afaceristul a susținut că nu a „luat” soția nimănui, iar dacă era ceva serios între ei ar fi rămas împreună.

„Pe Dan nu vreau să îl atac, nu am auzit chestii despre el. A fost un incident cu o doamnă care i-a dat una. Asta e singura bătaie în care știu să fi fost el implicat. Nu am luat nevasta nimănui, problemele lor intime, din interiorul căsniciei, le știu doar ei și nu sunt în măsură eu să divulg pentru că nu știu mai bine decât știu ei. E foarte sensibilă discuția. Nu e ceva de care să mă ascund, dar fiecare cu viața lui. Dacă era să am ceva cu doamna și să rămân împreună cu ea sau să fi fost văzut era ok, îmi asumam. M-a deranjat felul cum vorba de mine pe la spate”, a declarat Alex Bodi la Un podcast, cu Viorel Grigoroiu.