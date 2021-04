Alex Bodi și Daria Radionova, ceartă aprinsă în direct la TV! Cei doi și-au aruncat vorbe grele

După ce s-au despărțit, Alex Bodi și Daria și-au aruncat vorbe grele pe rețelele de socializare. Acum, însă, au dus totul la nivelul următor. Cei doi foști iubiți s-au certat, în direct, la TV.

După ce amorezii au confirmat despărțirea-șoc, Daria Radionova a transmis un mesaj în care le-a vorbit fanilor despre motivele care au dus la separarea de afacerist. Potrivit acesteia, Alex Bodi ar fi avut o izbucnire care a degenerat după ce șatena a decis să se întoarcă în Londra pentru a-și pune pe picioare afacerea. (CITEȘTE ȘI: DARIA RADIONOVA CONFIRMĂ DESPĂRȚIREA DE ALEX BODI: „OAMENII NU SE SCHIMBĂ ŞI ABIA ACUM ÎNȚELEG CĂ BIANCA A AVUT DREPTATE CU TOT CE A SPUS DESPRE EL”)

Afaceristul i-a repoșat șatenei că și-a schimbat atitudinea față de el din clipa în care a ajuns în Londra, dar și faptul că nu mai postează fotografii cu el. De asemenea, Alex Bodi era deranjat de faptul că la un moment dat, după o ceartă aprinsă, Daria Radionova a decis să nu mai poarte inelul de logodnă. După ce au fost făcute publice mesajele dintre cei doi, ambii… au ieșit la atac!

Alex Bodi și Daria Radionova au ajuns la cuțite!

Invitat în direct, în cadrul unei emisiuni TV, Alex Bodi a dorit să păstrăze discreția în legătură cu fosta lui iubită și motivele care au dus la despărțire. Asta până când a intrat ”pe fir” Daria Radionova. (NU RATA ȘI: ALEX BODI A DEZVĂLUIT ÎN CE STADIU ESTE, DE FAPT, RELAȚIA CU MĂDĂLINA GHENEA: “FEMEIA E SUPERBĂ. LE-AM DAT, PENTRU CĂ AŞA SIMT”. CE A SPUS ACTRIȚA DESPRE MILIONARUL DIN MEDIAȘ)

”Mi se pare o copilărie situația de față în care ne aflăm. Eu cred că nu ar trebui să spun nimic, ea a spus totul. Da, am avut un telefon cu ea și ne-am jignit reciproc. I-am zis că nu mi se pare normal că acum vine cu o gramadă de chestii, deși până acum ea și-a dorit să stăm departe de media. Nu vreau să spun că vrea să-și facă imagine, dar dacă ea rămânea așa cum pretindea că este, lucrurile nu stăteau așa. În urmă cu o săptămână mă iubea și plângea după mine și acum ea a luat-o razna, tocmai de aceea eu i-am sugerat să mă șteargă, să mă blocheze și pe Instagram și ea a văzut că eu am dat like-uri altor femei, crezând că asta este o răzbunare.

Eu înțeleg că este rănită, nu vreau să vorbesc urât de ea, dar vreau să înțeleagă că s-a terminat. Nu trebuie să te lupți cu mine, te-am lăsat în pace. Încetează să pretinzi că tu ești fata bună, iar eu băiatul rău. Dacă ea spune că nu mai vrea să fie asociată cu mine, de ce mai spune de mine? De ce era geloasă pe fiica mea și când dormeam cu ea în pat? Ea suferă de atenție, îi este frică că îi pătează cineva imaginea pe care o are”, a spus Alex Bodi la Antena Stars.

Daria a ieșit la atac!

În momentul în care a auzit ce declarații a făcut fostul ei iubit, Daria Radionova a răbufnit. Șatena a dezmințit tot ce a spus Alex Bodi, iar apoi a mărturisit că nu mai vrea să audă de el nici în ruptul capului. Mai ales după ce afaceristul i-a cerut înapoi inelul de logodnă, motivând faptul că ea nu mai are nevoie de lucruri de la el din moment ce își trăiește viața în Londra. (VEZI ȘI: DARIA RADIONOVA L-A “PĂRĂSIT” PE ALEX BODI PE INSTA ȘI I-A ȘTERS POZELE)

”Am vrut să fug de el, nu m-a bătut, dar a fost agresiv cu mine. A făcut aceeași greșeală în toate relațiile. Are o problemă cu ego-ul, este o persoană narcisistă. L-am iubit din tot sufletul meu, nu mai vreau să continui și să am vreo treabă cu el. Nu mă merită el pe mine! L-am iubit, am fost tot timpul acolo pentru el.

Este dezgustător ce face acum Alex, eu l-am iubit. Eu am dat interviu pentru că am vrut să-i salvez lui imaginea, nu avea una bună atunci. Alex a început să se răzbune pe mine. Nu sunt geloasă pe nimeni, nici pe fetița lui, i-am făcut și părul, am avut grijă de ea, cum să fiu geloasă?. Alex Bodi mi-a cerut inelul de logodnă înapoi. Oricum nu-l mai iubesc, dar ce fel de bărbat este ăsta?”, a declarat Daria.