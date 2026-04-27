Alimentul care asigură o digestie mai bună și crește imunitatea, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: „Luați-o acasă că e sănătoasă”

De: Alina Drăgan 27/04/2026 | 14:49
Alimentația și băuturile pe care le consumăm joacă un rol important în sănătatea organismului. Recent, Mihaela Bilic a făcut o nouă recomandare pentru cei care sunt atenți la acest aspect. Specialista recomandă consumul regulat al unui aliment care face minuni pentru digestie și ajută și la creșterea imunității. Despre ce este vorba?

Românii iubesc murăturile, iar Mihaela Bilic spune că trebuie să le consumăm mai des, căci aduc numeroase beneficii. La fel de important este și consumul de zeamă de varză. Acest aliment fermentat ajută în problemele de digestie, dar și la creșterea imunității.

Mihaela Bilic recomandă consumul regulat de zeamă de varză. Potrivit nutriționistei, aceasta aduce numeroase beneficii pentru organism. Zeama de varză murată este un produs rezultat din fermentație lactică, cu efect probiotic, care contribuie la echilibrul florei intestinale.

Conform spuselor Mihaelei Bilic, cei care consumă zeamă de varză vor observea imediat o digestie mai bună. De asemenea, acest produs contribuie și la creșterea imunității. Unde mai pui că este și un leac excelent împotriva mahmurelii.

„Cine știe ce beau eu aici? Este fermentată, acră, sărată și are gust de putină! Da, da, este zeamă de varză murată. Varza murată înseamnă fermentație lactică și efect probiotic. Când beți zeamă de varză murată, gândiți-vă că faceți un fel de transfer de bacterii benefice în intestinul vostru.

Și asta înseamnă digestie mai bună și imunitate crescută. Ca să nu mai zic ce bună e zeama de varză după un exces de alcool. Ajută ficatul să elimine alcoolul mai repede din sistem și ajută și la rehidratare. Așa că, de câte ori vedeți sticla asta verde, luați-o acasă, că e sănătoasă”, a spus Mihaela Bilic, în mediul online.

De asemenea, Mihaela Bilic recomandă și consumul de murături. Acestea conțin, pe lângă probiotice, multe fibre, vitamina C, betacaroten, calciu, fier și au puține calorii.

 

